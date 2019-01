Netto bleibt mehr übrig

Dieter Keller

Berlin (NBR) Weniger Lohnsteuer und Entlastung bei der Krankenversicherung - die Gehaltsabrechnung für den Januar bringt für viele Arbeitnehmer etwas mehr Geld auf das Konto.

Wer in diesen Tagen seine Gehaltsabrechnung für den Januar bekommen hat, kann sich freuen: Meist bleibt netto etwas mehr übrig als im letzten Jahr. Denn bei der Lohnsteuer und den Sozialbeiträgen hat sich einiges geändert. Um das anschaulich zu machen, hat die Datev einen Musterfall ausgerechnet. Die Datev ist der Computerriese der Steuerberater; über sie laufen die Abrechnungen für 12,5 Millionen Arbeitnehmer.

■Das Beispiel

Der Beispielfall ist Maria Muster: Sie arbeitet Vollzeit, ist ledig und hat keine Kinder. Für einen ledigen Mann würde die Rechnung genauso aussehen. Bei Verheirateten ist die Lohn- oder Gehaltsabrechnung ebenfalls so aufgebaut. Nur wird die Lohnsteuer nach der Splittingtabelle für Paare berechnet.

Maria Muster verdient 3300 Euro im Monat. Das entspricht ziemlich genau dem, was die Statistik der Bundesagentur für Arbeit als „mittleres Bruttomonatsentgelt der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten“ ausweist. Dabei sind Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Überstundenzuschläge und ähnliches schon übers Jahr umgelegt. Die 3300 Euro sind ein sogenannter Medianwert: Die Hälfte aller Beschäftigten im Land hat ein höheres Entgelt, die andere Hälfte ein niedrigeres. Nicht berücksichtigt werden bei dieser Rechnung zum Beispiel Auszubildende und Werksstudenten

■ Steuern

Die Lohnsteuer ist nur eine besondere Form der Einkommensteuer. Sie greift progressiv zu: Je mehr man verdient, desto höher ist der prozentuale Steuersatz. Anfang dieses Jahres wurde unter anderem der Grundfreibetrag erhöht, also das Existenzminimum, das steuerfrei bleibt. Es stieg für Ledige auf 9168 Euro im Jahr, also auf 864 Euro im Monat. Dazu kommt noch der Soli, der 5,5 Prozent des Lohnsteuerbetrags ausmacht. Wer Mitglied in der evangelischen oder katholischen Kirche ist, zahlt zudem Kirchensteuer. In einigen Bundesländern sind dies, wie hier berechnet, acht Prozent der Lohnsteuer, in Brandenburg und Berlin allerdings neun Prozent.. Wichtig ist, dass alle Abzüge nur vorläufig sind. Die endgültige Belastung steht erst fest, wenn der Steuerbescheid vom Finanzamt kommt. Denn häufig lohnt es sich, eine Steuererklärung zu machen, etwa wenn für die Fahrt zur Arbeit viel abgesetzt werden kann.

■Krankenversicherung

Die größte Entlastung für Beschäftigte kommt durch die Wiedereinführung der Parität bei der Krankenversicherung: Die Arbeitgeber müssen nicht nur die Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes von 14,6 Prozent übernehmen; er ist unverändert geblieben. Neu ist, dass sie auch die Hälfte des Zusatzbeitrags zahlen müssen. Dieser ist je nach Krankenkasse unterschiedlich hoch. In den vergangenen Jahren mussten ihn die Arbeitnehmer alleine bezahlen. Des einen Freud, des anderen Leid: Für die Arbeitgeber bedeutet das eine erhebliche Zusatzbelastung. Maria Muster ist bei einer Kasse, die mit 1,1 Prozent einen hohen Zusatzbeitrag nimmt. Wechselt sie zu einer günstigeren Versicherung, spart das ihr und dem Arbeitgeber einiges an Geld.

■Rentenversicherung

Fast ein Zehntel vom Brutto geht an die gesetzliche Rentenversicherung: 9,3 Prozent. Der Betrieb legt noch einmal den gleichen Betrag drauf, überweist also 18,6 Prozent. Daran hat sich seit dem Jahreswechsel nichts geändert. Zwar hätten die Finanzen der Rentenkassen zugelassen, den Beitragssatz zu senken. Aber die mit dem jüngsten Rentenpaket beschlossenen neuen Leistungen, etwa die Erhöhung der Mütterrente, sindteuer.

■Arbeitslosenversicherung

Immer weniger Arbeitslose, immer mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte – da brauchen die Arbeitsagenturen weniger Geld. Daher konnte der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung zum Jahresbeginn um 0,5 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent gesenkt werden. Beschäftigte und Betrieb zahlen jeweils die Hälfte. Aus diesen Beiträgen wird insbesondere das Arbeitslosengeld I gezahlt, nicht dagegen Alg II, besser bekannt als „Hartz IV“: Das Geld dafür kommt aus dem Bundeshaushalt, also aus Steuereinnahmen.

■Pflegeversicherung

Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland wächst, und sie erhalten bessere Leistungen als früher. Logische Folge: Die Pflegekasse benötigt mehr Geld. Daher wurde der Beitragssatz um 0,5 Prozentpunkte auf 3,05 Prozent erhöht. Davon tragen Maria Muster und ihr Arbeitgeber jeweils die Hälfte. Weil Maria (noch) keine Kinder hat, wird ihr außerdem der Zuschlag für Kinderlose abgezogen. Er beträgt unverändert 0,25 Prozent. Übrigens: Rentner müssen die Pflegeversicherung voll selbst tragen. Bei der Krankenversicherung schießt dagegen die Rentenkasse die Hälfte zu.

■Nettolohn

Am Ende der Rechnung steht jetzt bei den meisten Beschäftigten mehr Geld als noch im Dezember. Im Fall von Maria Muster sind es nach der Datev-Berechnung rund 26 Euro pro Monat. Macht aufs Jahr gesehen immerhin mehr als 300 Euro.