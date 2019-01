Lausitzer Bergbaubeschäftigte werden über Ausstiegspläne informiert

dpa

Cottbus (dpa) Bis zu 1700 Beschäftigte des Lausitzer Bergbau- und Energieunternehmens Leag werden in Cottbus über die Vorschläge zum Braunkohleausstieg informiert. Zur internen Betriebsversammlung an diesem Donnerstag kommen die Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen, Dietmar Woidke (SPD) und Michael Kretschmer (CDU). Es geht um den Bericht der sogenannten Kohlekommission, die von der Bundesregierung eingesetzt wurde. Die Kommission legte am vergangenen Wochenende ein Konzept für einen Kohleausstieg bis spätestens 2038 vor.

Die Vorschläge sind politisch noch nicht unter Dach und Fach. An diesem Donnerstagabend wollen Woidke und Kretschmer sowie die Regierungschefs der Kohleländer Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über den Strukturwandel sprechen. Für die Kohleregionen soll es nach den Vorschlägen 40 Milliarden Euro Strukturhilfen über 20 Jahre geben. Außerdem sind Übergangshilfen für Beschäftigte und ein Ausgleich für Privathaushalte und Wirtschaft bei steigenden Strompreisen geplant.

Bei der Betriebsversammlung in Cottbus sollen auch der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Michael Vassiliadis, und Leag-Vorstandschef Helmar Rendez dabei sein. Die Leag ist nach eigenen Angaben das größte ostdeutsche Energieunternehmen. In der gesamten Lausitzer Braunkohleindustrie sind laut Brandenburger Wirtschaftsministerium rund 8000 Menschen beschäftigt.

Woidke zeigte sich zufrieden über die geplanten Strukturhilfen, sieht aber eine künftige sichere Energieversorgung als große Herausforderung. Kretschmer hatte die Empfehlungen der Kohlekommission als „Meilenstein“ für Sachsen bezeichnet.