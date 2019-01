Neue Adresse im Rathaus

Auszug: Carola Klesse und Rosika Krüger halfen am Mittwoch beim Ausräumen des Büros in der Heinrichstraße. © Foto: Kerstin Unger

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Die im Dezember neu beschlossene Hauptsatzung der Angermünder Stadtverordnetenversammlung sorgt für einige Veränderungen beim Angermünder Seniorenbeirat und für etwas Verwirrung. Er muss sich nach der Kommunalwahl nach nur einem Jahr Amtszeit neu formieren.

Im aktuellen Amtsblatt ist die im Dezember beschlossene Hauptsatzung veröffentlicht. Sie regelt auch die Wahl und die Tätigkeit des Seniorenbeirates als Vertretung der besonderen Interessen und öffentlichen Belange der Senioren. Grundlage für die Neufassung war die geänderte brandenburgische Kommunalverfassung im Oktober, die das Mitspracherecht verschiedener Interessengruppen stärken soll. Auf den Seniorenbeirat kommen damit einige Veränderungen zu.

Erst vor einem Jahr hatte dieser ein neues Büro im Haus der Stadtverwaltung in der Heinrichstraße bezogen. Weil der Raum für die Bauverwaltung benötigt wird, sollte der Beirat wieder ausziehen. Jetzt wird er im Rathaus integriert. „Damit ist eine bessere Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister, den Gremien der Stadtverordnetenversammlung und den verantwortlichen Mitarbeitern des Rathauses gegeben“, sagt die Vorsitzende Margrit Jordan.

Nach der Kommunalwahl muss der vor einem knappen Jahr neu berufene Seniorenbeirat neu gewählt werden. Laut Hauptsatzung hat dieser künftig zwischen fünf und neun Mitglieder, die das 55. Lebensjahr vollendet haben müssen. Derzeit sind es mehr. Künftig müssen die Kandidaten ihren Wohnsitz in der Stadt Angermünde haben. Sie können von Vereinen, Parteien, Gewerkschaften und Seniorengemeinschaften vorgeschlagen werden.

„Zwei der aktivsten Mitglieder des Beirates haben ihren Wohnsitz nicht in Angermünde. Ihre Arbeit ist für uns sehr hilfreich und wir werden sie weiter als beratende Bürger miteinbeziehen“, versichert Margrit Jordan. „Auch auf die Hilfe anderer Senioren können und möchten wir nicht verzichten. Zudem haben jüngere Senioren uns ihre Hilfe angeboten. Nur mit Hilfe vieler Beteiligter, die wir als Beirat koordinieren möchten, können wir unsere Stadt mit ihren 24 Ortsteilen lebenswerter gestalten. Ich danke gerade diesen fleißigen Helfern, die einen besonderen Verdienst in unserer Stadt haben.“ Zur Vorbereitung der Kommunalwahl am 26. Mai haben alle Interessenvertretungen der Senioren die Möglichkeit, ihre Vorschläge für den gleichzeitig mit der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung neu zu wählenden Beirat einzureichen.

Die regelmäßige Gesprächsrunde mit dem Bürgermeister wird es auch in Zukunft geben. Er versprach noch bessere Informationen über Erreichtes und Vorhaben in Angermünde. Vorschläge des Beirates fanden bei ihm auch bisher immer ein offenes Ohr, meint Margrit Jordan. Auch die Seniorenbörse und Fahrten zur Natur-Therme Templin wird es weiter geben. Ebenso die Seniorenwoche, deren Eröffnungsveranstaltung diesmal Mitte Juni in Crussow stattfindet. Der Arbeitsplan des Beirates ist erstmals im Internet veröffentlicht. Er beginnt mit der Analyse der Arbeit in den Ortsteilen sowie dem Stand und der Weiterentwicklung bezahlbarer Wohn- und Pflegequartiere.

Der Bürgermeister gibt dem Beirat die Möglichkeit, am ersten und dritten Dienstag von 15 bis 16 Uhr Sprechstunden im Bürgermeisterberatungsraum durchzuführen, der für gehbehinderte Senioren mit dem Fahrstuhl erreichbar ist. Die Sekretärin des Bürgermeisters übernimmt den Postverkehr. Jeden dritten Dienstag im Monat trifft sich der Seniorenbeirat im Seniorenzentrum „Haus Abendfrieden“.

Mit der Hauptsatzung haben die Mitglieder des Seniorenbeirates das Rederecht in Ausschüssen und Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung, das sie auch verantwortlich und bewusst wahrnehmen wollen.

Der Seniorenbeirat der Stadt Angermünde ist ab sofort im Rathaus erreichbar. Ansprechpartnerin ist Annette Pecat im Fachbereich Bildung, Kultur, Soziales, Tel. 03331 260023. Die neue E-Mail-Adresse für den Seniorenbeirat lautet: seniorenbeirat@angermuende.de