Eine Töpferwerkstatt für Görzker Kita-Kinder

Görzke Nach langer Vorbereitung wurde in der vergangenen Woche die Töpferwerkstatt in der Kita Flämingstrolche eingeweiht. Bürgermeister Jürgen Bartlog und Töpfer des Ortes Görzke ließen es sich nicht nehmen, bei der Feier dabei zu sein.

Das Töpferhandwerk hat in Görzke eine lange Tradition. Vor mehr als 300 Jahren schlossen sich Töpfer zu einer Innung zusammen und lieferten Tonwaren in die ganze Welt hinaus. Bis heute gibt es sechs Töpfereien im Ort, die gemeinsam mit vielen anderen zum alljährlichen und überregional bekannten Töpfermarkt zu Ostern ihre Handwerkskunst in vielfältiger Art und Weise präsentieren.

„Den Kindern unserer Einrichtung haben wir nun mit Unterstützung der MBS, die einen Brennofen spendierte, in unserem Haus die Möglichkeit geschaffen, diese Handwerkskunst des Ortes zu erleben. Sie können so zum einen ein traditionelles Berufsbild kennenlernen und zum anderen vielfältige Erfahrungen mit dem Material Ton sammeln. Sie fassen an, kneten, modellieren, quetschen und formen. Sie erkunden den Ton mit all ihren Sinnen. Der Fantasie und Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. So werden zukünftig viele Kunstwerke entstehen, die die Kinder stolz präsentieren können. Zudem lernen die Kinder auch ökologische Aspekte kennen, wie die Wiederverwendung von Tonresten, sodass keine Abfälle entstehen müssen“, berichtet Kitaleiterin Juliane Steffen.

Ein Anfang wurde zur Einweihungsfeier gemacht. Die Kinder konnten mit Unterstützung der Töpfer erste Erfahrungen sammeln und Kunstwerke kreieren. „Wir möchten uns auf diesem Weg nochmals bei allen Beteiligten recht herzlich bedanken“, so die begeisterte Kitaleiterin.