René Wernitz

Ferchesar (MOZ) Der 35-jährige Hermes-Versandfahrer, der an verschiedenen Stellen insgesamt rund 1.000 Pakete hortete, statt sie auszuliefern, hat der Kripo in Brandenburg/Havel offenbar von einem weiteren Depot berichtet. Der Mann sitzt seit voriger Woche in U-Haft und ist geständig. Am Mittwoch durchsuchte die Polizei ein Objekt in Ferchesar (Havelland) und wurde auch dort fündig.