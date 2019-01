Pläne für Kita-Anbau vorgestellt

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Noch in diesem Jahr soll der Anbau der Kita Rhinstrolche in Kremmen eröffnet werden. Am Dienstag stellte das Planungsbüro die Entwürfe für das 1,3 Millionen Euro teure Vorhaben im Bauausschuss vor. Dass die Stadt die Kita-Erweiterung braucht, steht seit Monaten außer Frage.

Die Kapazitäten in den vorhandenen Einrichtungen sind knapp. Das Projekt „ist eine große Herausforderung und zukunftsweisend“, sagte Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) dem Generalanzeiger. Der Bauantrag sei gestellt, Fördermittel sind noch nicht gesichert. Bundesmittel gebe es nicht, Kremmen will andere Töpfe anzapfen. Die Stadt muss für den Bau ein Privatgrundstück ankaufen; der Kaufvertrag ist in Bearbeitung.

Klar ist: Die Stadt will noch in diesem Jahr bauen, um den Kostenrahmen nicht zu sprengen. Der Quadratmeterpreis liegt momentan bei 3 974 Euro. „Vor zwei Jahren stand eine Zwei vorne“, sagte Katja Dörner vom Planungsbüro Dörner und Partner aus Eberswalde. Die Baubranche boomt. „Baufirmen zu finden, wird eine große Hürde“, so Dörner.

Die Erweiterung mit 335 Quadratmetern Nutzfläche ist als Flachdachbau geplant und soll sich an das Bestandsgebäude (Satteldach) angliedern. Es wird mehrere Gruppenräume à 35 Quadratmeter geben. Der Anbau ist barrierefrei: breitere Türen, Behinderten-WC, der Boden schwellenfrei. Es wird ein großzügiges Foyer geben sowie einen Abstellraum für Kinderwagen, der von außen zugänglich ist. „Das fehlt der Kita bisher“, so Dörner. Jeder Gruppenraum verfügt über einen Zugang zur mit Pergolen und Sonnensegel überdachten Terrasse. Der Außenbereich sei zwar eng bemessen – Krippen- und Kita-Kindern müssen laut Bauordnung einen getrennten Spielbereich haben. Aber laut Planerin können die jedem Krippenkind zugesprochenen zehn Quadratmeter eingehalten werden.

Gedacht ist der Anbau vorläufig für 30 Krippenkinder. Sollten die Plätze nicht ausreichen, kann ein Bewegungsraum als Gruppenraum für weitere zehn Kinder dienen. In dem Fall würden zwei Nebenräume, die mit Schiebewänden getrennt sind, zu einem neuen Bewegungsraum umfunktioniert, so die Planerin.

Sollten später auch die 40 Plätze nicht ausreichen, sei laut Katja Dörner eine Aufstockung um eine zweite Etage möglich, die über eine Außentreppe zugänglich wäre. Eine zweite Treppe müsste als Fluchtweg gebaut werden. Eine Innentreppe im Flur sei zwar ökonomischer. Aber es fehle der Platz im Innenbereich, jeder Quadratmeter sei momentan verplant. „Dann müssten wir die Kita viel größer, etwa 14 Quadratmeter, planen.“ Das sprenge den Kostenrahmen. Der Bauausschuss regte an, weitere Kalkulationen zu erstellen für den Fall einer erneuten Erweiterung um ein Geschoss. (win)