Gelungener Rückrundenauftakt

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Ein fast rundum gelungener Rückrundenstart und eine geglückte Revanche für die Verbandsliga-Handballer des 1. SV Eberswalde – im Heimspiel bezwangen sie mit einer souveränen Leistung den SSV Falkensee 25:20. Mit zehn Toren war Robin Wielsch bester Eberswalder Werfer.

Ein Sieg zum Auftakt der Rückrunde war ausgemachte Sache, zumindest war es das erklärte Ziel der Eberswalder. So hatten sie mit Falkensee noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen. Nach einem rüden Foul musste Routinier Moritz Assmann mit einer Platzwunde vom Feld und das bis dato erfolgreiche Eberswalder Spiel entwickelte sich ab dem Zeitpunkt in die andere Richtung. Am Ende retteten drei Treffer von Robin Wielsch noch das Unentschieden.

Ein voller Punkterfolg im erneuten Aufeinandertreffen mit dem SSV Falkensee sollte auch gerade den jungen Eberswaldern für den Rest der Rückrunde mehr Selbstvertrauen schenken, denn daran haperte es in der ersten Halbzeit der Saison. „Gut Handball spielen können alle, nur trauen sie es sich manchmal nicht“, bemängelte SVE-Trainer Michael Wolff einige Male. Aber eine „super Vorbereitung“ in der sechswöchigen Winterpause mit „klasse Trainingsbeteiligung“, so Wolff, gab Hoffnung auf Besserung in der Rückrunde.

Mit ein Novum begann für die Eberswalder die Rückrunde, zum ersten Mal in dieser Saison hatten sie „eigentlich alle Spieler an Deck“ laut dem Trainerteam. Und Robin Wielsch machte da weiter, wo er im Hinspiel aufgehört hatte: Mit seinen beiden Treffern, zwei verwandelte Siebenmeter, gingen die Hausherren in Führung. In der Deckung zeigten sich die Eberswalder recht sicher. „Falkensee ist mit ihren routinierten Spielern mit allen Wassern gewaschen, doch von der harten Gangart ließen sich unsere jungen Spieler in der Anfangsphase kaum beeindrucken“, lobte Wolff seine Schützlinge. Da es auch nach vorn gut lief, bauten die Eberswalder ihre Führung stetig aus über ein 7:3 (14. Minute) bis zum 10:4 von Sebastian Schaer (20.).

Danach ließ es das SVE-Team etwas ruhiger angehen. Es wurde vermehrt gewechselt, auf einigen Positionen wurden Alternativen zur Stammsieben getestet, das blieb nicht ohne Auswirkungen auf das Ergebnis. Bis auf zwei Tore konnte Falkensee verkürzen (9:11, 26.) bevor Assmann, Robin Wielsch und Niklas Schwandt die beruhigende 13:9-Halbzeitführung für die Eberswalder herstellen konnten.

„Mit Niklas habe ich in der Halbzeit gesprochen, er sollte mutiger auftreten“, verriet Wolff später. Das nahm sich der junge Eberswalder zu Herzen, warf den ersten Treffer nach dem Seitenwechsel zum 14:9 und überzeugte seinen Trainer in der weiteren Spielzeit. Souverän spielten die Eberswalder ihre Führung weiter aus (15:10), bis Sebastian Schaer und Moritz Assmann fast gleichzeitig für zwei Minuten zuschauen mussten. „Man muss schon sagen, die beiden Freienwalder Schiris haben ihre Sache sehr gut gemacht. Es gab einen Dialog mit den Trainern, das hat auch maßgeblich zur Beruhigung an der Seitenlinie beigetragen und so Ruhe ins Spiel gebracht“, lobte Michael Wolff die beiden Unparteiischen Stephan Blume und Mario Nawin.

Im Fall der beiden Eberswalder Zwei-Minuten-Sünder gab es jedoch keine Nachsicht, sie mussten fast eine Minute gemeinsam ihre Strafe absitzen. Die Überzahl nutzten die Gäste aus und kamen in der Folge bis auf zwei Tore heran (14:16, 40. Minute). Wieder mit voller Mannschaft setzten sich die Gastgeber jedoch erneut ab. Dreimal Robin Wielsch, einmal Paul Glase und der Treffer von Julian Kuhlmann brachte den SVE mit 21:17 (54.) wieder eindeutig auf die Siegerstraße. Mit klasse Paraden trug auch der Eberswalder Keeper Carsten Meyer maßgeblich dazu bei.

Mit der zweiten Auszeit im Spiel (54.) wollte das Trainerteam der Gäste, Konstantin Schütze und Frank Malchow, bei der eigenen Mannschaft Kräfte für die Endphase des Spiels mobilisieren. Doch der Schuss ging nach hinten los, auf 24:18 (56.) zogen die Hausherren auf und davon und sorgten so für die Entscheidung im Spiel, das beim Stand von 25:20 beendet wurde.

„Eigentlich hatte ich während des gesamten Spiels nicht das Gefühl, dass hier heute etwas schief gehen könnte. Insgesamt gesehen war es eine souveräne Leistung, die auch Selbstvertrauen für die nächsten Spiele geben sollte“, resümierte Michael Wolff das Spiel. Doch nicht nur Lob hatte er parat, auch einige Dinge sind ihm aufgefallen, die er in der nächsten Zeit noch angehen möchte. So kam noch zu wenig Torgefahr von den Außenpositionen. „Das macht uns leicht ausrechenbar, wenn fast alle Treffer aus dem Rückraum fallen. Da müssen wir in Zukunft noch wesentlich variabler werden.“