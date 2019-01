Jennifer Höft hält alles was geht

Georgios Tsapanos

Schwerin Die Handball-Frauen des MTV Altlandsberg sind mit einer Energieleistung und einem zu keinem Zeitpunkt gefährdeten 29:23 (12:6)-Auswärtssieg beim Tabellennachbarn Grün-Weiß Schwerin ins neue Jahr der 3. Liga Nord gestartet. Torfrau Jennifer Höft ragte bei den Gästen heraus.

Die Altlandsbergerinnen begannen das Spiel, angeführt von Mannschaftskapitän Ann-Catrin Höbbel, mit einem 6:0-Lauf. Tatsächlich war die für beide Seiten im Kampf gegen den Abstieg so wichtige Begegnung nach diesen ersten sieben Minuten und 43 Sekunden praktisch entschieden. Am Sechs-Tore-Vorsprung der Altlandsbergerinnen sollte sich nämlich nichts mehr ändern. Zur Halbzeit nicht, und nach den 60 Minuten auch nicht. Zwar kamen die Gastgeberinnen in der ersten Hälfte kurzzeitig auf drei (4:7/16. Minute) und in der zweiten auf vier Tore heran (13:17/43.). Mehr Honig konnten die Grün-Weißen aber aus den schwächeren MTV-Phasen nicht saugen.

Der Erfolg hat natürlich viele Mütter. Zuallererst ist aber Torhüterin Jennifer Höft zu nennen. Die hatte einen wahrhaften Sahnetag erwischt und holte so ziemlich jeden gegnerischen Ball aus der Luft. Ganz davon zu schweigen, dass sie sich sogar in die Torschützenliste eintragen konnte. Neben Ann-Catrin Höbbel (8 Treffer) zauberten auch Beatrice Zacharias (6) und Christine Miniers (5) vor der gegnerischen Abwehr. Und dann war da noch der Moment nach 14 Minuten und 51 Sekunden, als Viktoria Varkonyi auf die Platte und damit endgültig ihre Rückkehr ins MTV-Team feiern durfte. Am Ende konnte sie drei Tore zu dem wichtigen Auswärtssieg beitragen und auch auf der Aufbauposition beweisen, dass sie beim Oberligisten HV Grün-Weiß Werder nichts verlernt hat.

„Vor allem haben wir heute, trotz unserer nach wie vor langen Verletztenliste dank einer durch und durch geschlossenen Mannschaftsleistung überzeugt“, betonte der Altlandsberger Trainer Sebastian Grenz. „Ohne diese Geschlossenheit wären wir in den zum Teil bedenklich wirren Momenten der Partie in deutlich größere Schwierigkeiten geraten. Es gab Spiele, die wir wegen mangelnder mentaler Stärke in solchen Phasen aus der Hand gegeben haben. Davon aber war heute – und darauf bin ich mindestens so stolz wie auf den souveränen Sieg selbst – nichts zu spüren und noch weniger zu sehen.“

Dabei ist Grenz der Erste, der davor warnt, diesen Erfolg allzu hoch zu hängen. „Wir sind mit 3:1-Punkten gut in die Rückrunde gestartet. In jedem Fall stehen wir um Klassen besser da als zu Saisonbeginn. Aber jetzt kommt es darauf an, diesen Rückenwind in die nächsten Begegnungen mitzunehmen und unseren Aufwärtstrend durch weitere Siege zu festigen.“

Gelegenheit dazu bietet sich am Sonnabend, ab 19.30 Uhr, im Heimspiel gegen die TSG Wismar. Die beiden Punkte in Schwerin jedenfalls haben dem MTV bereits Platz 9 in der Tabelle beschert – zum ersten Mal in dieser Saison haben Altlandsbergs Drittliga-Frauen damit die Abstiegsränge verlassen.