Udo Plate

Seelow (MOZ) Wechsel an der Vereinsspitze beim MC Seelow: Birgit Scholz ist die neue Vereinsvorsitzende und löst die MC-Institution Rudolf „Rudi“ Kulicke ab. Bei den turnusmäßigen Neuwahlen im Waldhotel Diedersdorf kandidierte der langjährige Klubchef, der mehr als zwei Jahrzehnte das Gesicht des MC Seelow darstellte, nicht wieder. „Ich habe bereits im Dezember beschlossen, den Staffelstab aus persönlichen Gründen weiter zureichen“, so Kulicke, der auf der Generalversammlung zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde. „Nun werde ich meine Arbeit als Referent für den Automobilsport intensivieren. Langweilig wird mir also nicht“, meinte der 67-jährige Kulicke.

Dem neu gewählten Vorstand des MC Seelow gehören neben Birgit Scholz, Sportleiter Gordon Wühler, Jugendwart Ralf Wiemprecht, Verkehrsleiter Christian Bresch, Rechnungsprüferin Katrin Streich und Kathleen Yildirim sowie Detlef Krüger an. Auf das Gremium wartet nun die Vorbereitung des Autocross-Europameisterschaftlaufes am 11. und 12. Mai auf der Rennstrecke „Am Sender“.