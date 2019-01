Nach der Pause eingebrochen

Martin Terstegge\MOZ

Fredersdorf Keinen schönen Einstieg ins Sportjahr 2019 erlebten die Handballer des MBSV Belzig am vergangenen Sonnabend in der Auswärtspartie bei der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf. Mit einer 21:39-Klatsche traten sie die Heimreise an.

Danach sah es in der ersten Hälfte nicht aus. Im Gegenteil: Die Bad Belziger spielten in der Anfangsphase munter auf. Nachdem die etablierten Akteure Matthias Paul und Georg Wendland trafen, trugen sich die Youngster Jannes Wernicke (2), Maurice Merten und Max Wilck in die Torschützenliste ein, so dass die Gäste nach neun Minuten mit 6:1 führten. Dies hatten sie aber auch ihrer exzellenten Deckungsarbeit zu verdanken, wie einem stark haltenden Michael Schröter im MBSV-Kasten. Doch ebenso schnell kamen die Gastgeber wieder zum Ausgleich (17./6:6).

Nun waren beide Reihen im Spiel angekommen, im Gleichschritt bewegten sie sich auf den Pausenpfiff zu. Mal führten die Fredersdorfer, dann hatten die Gäste die Nase vorn. Einen kleinen Knackpunkt erlebte das MBSV-Team in der 29. Minute. Die Gastgeber führten mit 13:12, doch Maximilian Kernke hatte die Chance zum Ausgleich per Strafwurf. Er scheiterte jedoch und im Gegenzug erhöhten die Hausherren zum 14:12-Pausenstand. Eigentlich kein Drama, der Ausgang der Partie war offen.

Aber nicht lang im zweiten Durchgang. Die Gäste verschliefen den Auftakt total. Nach zweieinhalb Minuten musste Trainer Denis Wandersee nach drei Toren in Serie seine Auszeit nehmen. Aufrütteln konnte er seine Spieler nicht. In der 36. Minute hatten die Gastgeber bereits einen komfortablen 20:12-Vorsprung heraus geworfen. Wendland erzielte eine Minute später das erste MBSV-Tor nach dem Seitenwechsel, es war aber nicht der Beginn einer Aufholjagd.

Immer wieder bissen sich die Fläminger an der kompakten OSG-Deckung fest, wählten dann die schlechteren Optionen und kassierten viele Gegenstoßtore. Passend zu der Angriffsleistung der zweiten Hälfte die drei vergebenen Siebenmeter durch Kernke, Wernicke und Max Dreer binnen zwei Minuten.

Ausschlaggebend waren die Aktionen schon längst nicht mehr, die Gastgeber hatten sich in einen Rausch gespielt und zogen dies bis zum Ende durch. Den zweiten Durchgang gewannen sie mit 25:9. In der Summe ergab dies einen ungefährdeten 39:21-Erfolg. „Insgesamt bin ich einfach nur enttäuscht und sauer. So kann man sich nicht präsentieren. Auch wenn die ersten 30 Minuten gut waren, kann es nicht sein, dass wir uns so aufgeben. Darüber wird zu reden sein“, so das bittere Fazit von Trainer Wandersee.

Mal schauen, was die MBSV-Handballer aus der Analyse gelernt haben. Bereits an diesem Sonntag (3. Februar) steht die nächste Aufgabe bevor, und die ist nicht leichter zu lösen. Um 16 Uhr ist der Ligadritte HSG Schlaubetal-Odervorland zu Gast in der Albert-Baur-Halle.

MBSV: Schröter, Rudolph, Paul 3, Kernke 1, Hübeler 1, Dreer 1, Richter, Dalibor 2, Wilck 1, Ringewald 1, Wernicke 4, Merten 4, Wendland 3.