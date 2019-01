Anja Hamm

Hennigsdorf (MOZ) Gleich zwei Mal haben sich am Donnerstag in den frühen Morgenstunden Unbekannte an Fahrzeugen in Hennigsdorf zu schaffen gemacht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun im Falle eines Diebstahls von Kompletträdern in Nieder Neuendorf. Dort wurden in der Straße Am See in der Zeit von Mitternacht bis 7 Uhr an einem Mercedes alle vier AMG-Felgen im Vierspeichendesign mit Allwetterreifen und zugehörigen Radbolzen entwendet. Die Beute hat einen Wert von 5 000 Euro. Zuvor hatten die noch unbekannten Täter das Fahrzeug auf Steinen aufgebockt.

In einem zweiten Fall sind ebenfalls unbekannte Täter gegen 3.40 Uhr in einen Garagenkomplex in der Tucholskystraße in Hennigsdorf eingebrochen. Zunächst hatten sie die Holztür der Garage zerstört, in der der Volvo abgestellt war, dann versuchten sie, das Fahrzeug zu stehlen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Täter beschädigten aber die Motorhaube des Fahrzeuges stark. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf zirka 3 000 Euro.