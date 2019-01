Naturwacht bietet sich als Vermittler an

Matthias Henke

Menz (MOZ) Nicht nur der Wolf ist für Konfliktstoff in der Region gut, auch der Biber. Bereits 2017 hat sich der Nager im Naturpark rasant ausgebreitet. Diese Entwicklung hat sich 2018 fortgesetzt. Das bringt nach wie vor Konflikte mit Landnutzer mit sich. Leider ist es im vergangenen Jahr zu einigen Vorfällen gekommen, die daraus resultieren“, so Anke Rudnik, Gebietsleiterin der Naturwacht Stechlin-Ruppiner Land in ihrem Jahresrückblick. Es habe Menschen gegeben, die Hand an Biberdämme legten und sie zerstörten, zum Beispiel am Polzowkanal bei Menz. Dies sei besonders unverständlich, da gerade in diesem Fall kein Konflikt mit Landnutzern vorliege. Diese Handlungen seien keine Ordnungswidrigkeiten, sondern Straftaten, die zur Anzeige gebracht werden, betonte Rudnik. Im konkreten Fall seien die Naturfrevler bei ihrer Tat beobachtet worden und namentlich bekannt. Das Verfahren laufe. Sollte dagegen tatsächlich ein Konflikt vorliegen, gebe es Lösungsmöglichkeiten. „Wir sind für alles offen, um Probleme zu lösen“, so Rudnik.

Viele Aktivitäten legte die Naturwacht im vergangenen Jahr an den Tag. So wurde gemeinsam mit der Unteren Fischereibehörde von Ostprignitz-Ruppin sowie Anglern und Fischern die Untersuchung der Fischpopulation in ausgesuchten Seen fortgesetzt. So zum Beispiel im Roofensee bei Menz, im Tortsee in Großzerlang und Großen Bussensee bei Rheinsberg. Gleichzeitig erfolge bei der Untersuchung die Entnahme von Weißfisch aus den Gewässern, wobei die Verwertung ein Problem sei, erläutere Rudnik. Auch werden auf etwa einem Dutzend Seen im Naturpark von Mai bis September die Sichttiefen gemessen.

Sorgen bereitet den Naturwächtern die Schellente, das Wappentier des Naturparks. Die Anzahl der Tiere auf Nehmitz- und Stechlinsee sei in den vergangenen Jahren kontinuierliche zurückgegangen. Die Ursache dafür könnte die ständig wachsende Waschbärenpopulation sein.

Für mehr Informationen zur Amphibienwanderung wurden mit Hilfe eines Spendenprojektes vier Infotafeln finanziert. Zu Beginn der Wanderung werden die neuen Tafeln, die tagesaktuell beschreibbar sind, an den Standorten Kuburgsberg bei Neuruppin und in Dierberg am Zollhaus aufgestellt.

Eine große Rolle spielte für die Naturwacht auch wieder die Kooperation mit Schulen und Kitas. Anlässlich des World-Ranger-Days wurden die Kunst AG der Menzer Fontaneschule begleitet. Gesammelten Eindrücken wurde in Form von Fotos und Zeichnungen Ausdruck verliehen. (mhe)