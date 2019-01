Kaffeeklatsch mit Infotainment

René Wernitz

Milower Land (MOZ) Der Seniorenbeirat des Milower Landes hat seinen Arbeitsplan für 2019 gestrickt. Zur Beschlussfassung ist am Montag, 4. Februar, Treff in der Gemeindeverwaltung. Los geht es um 10.00 Uhr. Da die Versammlung öffentlich ist, kann jeder Interessierte das Geschehen verfolgen. Weit entspannter ist ein Kennenlernen beim monatlichen Kaffeeklatsch.

Laut Beiratssprecher Klaus Sahr ist Kaffeeklatsch an jedem zweiten Mittwoch im Monat - das nächste Mal also am 13. Februar. Treff ist in der Gaststätte „Jägerheim“ in Kleinwudicke. Beginn: 14.30 Uhr. Da gehe es völlig ungezwungen zu, man plaudere bei Kaffee und Kuchen, diskutiere oder übe Kritik. Gern nimmt der Seniorenbeirat auch Hinweise und Anregungen entgegen, die zur Verbesserung der Lebensumstände im öffentlichen Raum beitragen. Der Seniorenbeirat wüsste, an welche Adresse derartige Begehren zu richten sind. Er verstehe sich auch als Bindeglied zwischen den Senioren in den Ortsteilen und der Verwaltung bzw. Politik der Gemeinde. Es könne aber auch sein, dass es gar nichts zu diskutieren gibt, so Sahr.

So oder so bietet der Kaffeeklatsch reichlich Infotainment mit wechselnden Themen. Am 13. Februar etwa gastiert Kathrin Hofschläger aus der Rathenower Verbraucherzentrale mit im „Jägerheim“, am 13. März wird Martina Lenz von der Kreisbibliothek erwartet. Weitere Möglichkeiten des Kennenlernens bietet der Seniorenbeirat auch beim „Männerfrühstück“ und beim „Seniorensport“. Mehr Infos bei Klaus Sahr unter 033873/60495.