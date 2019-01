Christopher Braemer

Frankfurt (Oder) (MOZ) Satte 80 Kilogramm Gepäck hatten zwei junge Durchreisende am Donnerstag am Frankfurter Marktplatz auf ihren Fahrrädern. Der 27-jährige Belgier Kenny Schacht ist zusammen mit seiner schottischen Freundin, Sophie Reid (31) unterwegs nach Norwegen. Am 24. September haben sie die Reise begonnen, Zwischenstopps führten sie über die Slowakei und Ungarn an die Oder. „Ich war sehr überrascht von der Nähe von Stadt und Fluss, die Natur hier ist wunderschön“, sagte Kenny Schacht bei einem Streifzug durchs Stadtzentrum. Der Dachdecker und seine Freundin, die als Übersetzerin arbeitet, haben für den 5000-Kilometer-Trip ihre Jobs gekündigt.

Pro Tag legen die zwei zirka 80 Kilometer zurück. Doch warum im Winter? „Das Gute daran ist, dass man die schöne Natur für sich allein hat“, sagt Sophie Reid mit roten Wangen bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. „Manchmal ist das Eis ein wenig rutschig“, gibt sie dann aber doch zu. Kennengelernt hat sich das Pärchen übrigens bei einem Heavy-Metal-Festival in Belgien. Die Reise geht weiter durch das Oderbruch über Küstrin und Danzig nach Kaliningrad.