Parité hilft der Gesellschaft

(MOZ) Die Initiative für ein Paritégesetz hat Brandenburg völlig zu Recht viel positives Feedback beschert. Frauen und Männern auf den Wahllisten gleiche Chancen einzuräumen, ist richtig. Ob es verfassungskonform ist, wird eine Prüfung zeigen. Eventuelle Zweifel sind kein Grund, das bundesweit bislang einmalige Gesetz abzulehnen.

Das Gegenargument, allein Qualität möge über den Einzug in den Landtag entscheiden, ist eine Frechheit gegenüber den Frauen in diesem Land. Damit wird unterstellt, dass sie es nicht drauf haben. Zudem dürfte es nie allein um die Qualität von Personen gehen, wenn in von Männern dominierten Runden etwas ausgekungelt wird. Beleg dafür ist das bedenkliche intellektuelle und rhetorische Niveau in manch männerlastiger Landtagsfraktion.

Solche von Männern dominierten Runden wird es dank Paritégesetz bald nicht mehr geben. Logisch, dass manche Angst vor diesem Kulturwandel haben und auf den Status quo pochen. Aber die Gesellschaft insgesamt wird es voranbringen.