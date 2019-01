Arbeitslosigkeit in der Havelstadt stabil

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) In der Stadt Brandenburg waren im Januar dieses Jahres insgesamt 2353 Menschen arbeitslos, 66 mehr als im Dezember des vergangenen Jahres, aber 316 weniger als im Januar 2018. Das entspricht einer Quote von 6,4 Prozent, die damit zwar um 0,2 Prozent gegenüber dem vergangenen Dezember angestiegen ist, aber 0,8 Prozent geringer ausfällt als noch vor einem Jahr. Jobcenter-Vize Guido Arndt begründet den leichten Anstieg als saisonal bedingt und verweist vielmehr auf die positive Entwicklung im Vergleich zum Vorjahresmonat. So ist es der Behörde binnen eines Jahres gelungen, die beiden größten Gruppen an Arbeitslosen - nämlich ältere Arbeitslose mit 50 Jahren und älter sowie Langzeitarbeitslose - weiter zu reduzieren. So waren im Januar 738 ältere Arbeitslose von 50 Jahren und älter im Jobcenter Brandenburg gemeldet - 153 weniger als noch vor einem Jahr, was einem Anteil von 31,4 Prozent entspricht. Im Bereich der Langzeitarbeitslosen waren im Januar noch 1152 Männer und Frauen registriert und damit 250 weniger als noch im Januar 2018. Mit 49 Prozent machen sie dennoch weiterhin den größten Anteil an Arbeitslosen in der Stadt Brandenburg aus. „Deshalb werden die Langzeitarbeitslosen auch in diesem Jahr im Fokus des Jobcenters stehen“, so Guido Arndt.

Genau für diese Zielgruppe hat der Bund Anfang dieses Jahres ein neues Förderinstrument in Kraft gesetzt: Das § 16i SGB II „Teilhabe am Arbeitsmarkt“. Dieses soll besonders arbeitsmarktfernen Menschen ab 25 Jahren Teilhabechancen auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt eröffnen. Es richtet sich an Menschen ab 25 Jahre, die für mindestens sieben Jahre in den letzten acht Jahren Arbeitslosengeld II bezogen haben. Damit sie eine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben, werden sie in den ersten beiden Jahren einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bei Arbeitgebern in der Wirtschaft, sozialen Einrichtungen oder Kommunen zu 100 Prozent gefördert.

Um die Beschäftigung zu festigen und zu stabilisieren, werden Teilnehmende und Arbeitgeber bei Fragen und Problemen unterstützt und betreut, wenn erforderlich für die gesamte Dauer von maximal fünf Jahren. Ziel der Maßnahme ist es, die Langzeitarbeitslosen wieder in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu integrieren. Guido Arndt hofft, dass das neue Förderinstrument auch in der Havelstadt ihre Wirkung zeigt und bei den Langzeitarbeitslosen Impulse setzen kann.