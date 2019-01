In elf Sekunden zum Sieg

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Ein kurzer schriller Ton genügt und das sonst so gleichmäßig dahin plätschernde Wasser der 50-Meter-Halle im Marienbad wird zu reißenden Wellen, die bis über den Beckenrand hinaus schwappen. Ein Spektakel, das so nur einmal im Jahr, beim jährlichen Drachenboot Indoor Cup, in der Havelstadt zu erleben ist und am vergangenen Samstag bereits zum zehnten Mal durch den ASC Brandenburg 03 ausgetragen wurde. Wie immer vor reichlich Publikum, das es sich nicht nehmen ließ, die insgesamt 17 teilnehmenden Mannschaften – 14 Mixed und drei mit ausschließlich weiblicher Besatzung – kräftig anzufeuern.

Das Prinzip: sechzehn Paddler sitzen sich jeweils zu acht im Drachenboot gegenüber. Mit jedem Paddelschlag wird verbissen um den Sieg gekämpft. Wer es zuerst schafft, den Gegner an die Außenlinie zu manövrieren, gewinnt. Und so mancher Mannschaft gelang das in Rekordzeit. Die Indoorcuper besiegten die Traffic Dragon der Verkehrsbetriebe Brandenburg in nur elf Sekunden – die schnellste Zeit in der Vorrunde. Doch auch die RFT Kabeldrachen und Rocket Draxx mussten sich jeweils nach 16 und 19 Sekunden geschlagen geben, sodass die Indoorcuper sich am Ende problemlos für die Endrunde der Kategorie Premium qualifizierten – und hier einen ebenbürtigen Gegner in den Paddlern vom Zoo Center Fürstenwalde fanden. Auch sie entschieden alle Duelle binnen kürzester Zeit für sich, siegten gegen die Borussen Drachen in 22 Sekunden und die Havelfritzen nach 19 Sekunden. Ein wenig Einhalt boten ihnen nur die Prague Dragons, die in der Vorrunde immerhin ganze 45 Sekunden mithielten. Am Ende des Tages folgte dann das Aufeinandertreffen der beiden Drachenboot-Giganten: Als Sieger aus dem Boot stiegen die Fürstenwalder, die ihren Titel aus dem Vorjahr damit verteidigt haben. Im Finale der Kategorie Sport setzten sich zudem die Prague Dragons durch. Die RFT Kabeldrachen siegten in der Kategorie Fun. „Wir freuen uns, dass es auch in diesem Jahr ein toller Wettkampf mit internationalem Flair durch Mannschaften aus Deutschland, Polen und Tschechien geworden ist“, zeigte sich Mitorganisator Michael Stumpe begeistert. Gerüchten, es könne sich um den letzten Indoorcup gehandelt haben, erteilte er zudem eine klare Absage. „Solange die Anmeldungen da sind, wollen wir weiter machen“, so der Trainer der Beetzseedrachen.

Alle Bilder vom Tag sind unter www. moz.de/fotos zu finden.