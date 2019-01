Marina Hillebrand will Gransees Bürgermeisterin werden

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Bislang arbeitet sie für die SPD als sachkundige Einwohnerin im Finanz-, Sozial- und Kulturausschuss der Stadt Gransee mit. Künftig will die parteilose Kraatzerin Marina Hillebrand politisch eigene Wege gehen. Sie beabsichtigt, bei der anstehenden Kommunalwahl im Mai als ehrenamtliche Bürgermeisterin Gransees zu kandidieren, wie sie auf Nachfrage der Gransee-Zeitung bestätigte.

Sie sehe sich eher als Vermittlerin, denn als fundamentalen Gegenpart zum Bestehenden, betonte sie. Viel habe in den bestehenden Konstellationen erreicht werden können, so Hillebrand weiter. Besser gehe es aber beispielsweise in Sachen Transparenz, sei sie überzeugt.

Hillebrand kündigte an, den Wahlkampf eher ruhig angehen zu wollen. „Ich bin 30 Stunden in der Woche berufstätig und habe in meiner Freizeit noch in unserem Café zu tun“, begründet sie das. Mit einem umfangreichen Wahlprogramm ihrerseits sei daher nicht zu rechnen, Schwerpunktthemen wolle sie aber ansprechen. Eines sei Bürgerbeteiligung. Als Beispiel führte sie den Rundweg um den Geronsee an. „Da gab es ja einige Anläufe der Bürger für Gransee. Aktuell ist im Haushalt auch ein bisschen Geld eingestellt“, sagte sie. Was damit passieren soll, werde aber nur unzureichend kommuniziert. Hier sehe sie aber Möglichkeiten für engagierte Bürger, sich bei dem Projekt einzubringen. „Das ist meine Vorstellung von Demokratie“, so Hillebrand. Auch möchte sie jene stärken, die das kulturelle Leben der Stadt bereichern.

Allzu große Chancen rechne sie sich nicht aus, räumte die Kraatzerin ein. „Aber ich möchte die Diskussion beleben und die Entscheidungsmöglichkeiten für die Granseer erweitern.