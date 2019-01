Finowfurter SV im Deutschland-Fieber

Britta Gallrein

Hamburg (MOZ) „Wir waren live dabei.“ Das können einige Handball-Fans des Finowfurter SV behaupten. Eine kleine Delegation des Vereins reiste voller Vorfreude und Erwartungen zur Handball-Weltmeisterschaft. Die Vereins-Vorsitzende Annett Hanke berichtet:

„Nachdem sich Dänemark gegen Frankreich durchgesetzt und ins Finale eingezogen war, fieberten wir dem Deutschlandspiel entgegen. Trotz super Stimmung und lautstarker Unterstützung misslang der Einzug ins Finale. Die Norweger waren einfach schneller und effektiver. Mit dem Willen, im Spiel um Platz drei noch einmal alles zu geben und die Mannschaft nach vorn zu peitschen, zogen wir von Hamburg weiter nach Herning (Dänemark). Schon bei der Ankunft würde klar: In Dänemark hat Handball einen hohen Stellenwert. Herning war auf die Fans eingestellt und wir fühlten uns hier sehr wohl.

Auch in der Halle war die Stimmung super. Fans aus allen Lagern feierten gemeinsam. Besonders beeindruckt hat uns die Fanzone. Was die Dänen hier auf die Beine stellten, war überragend. Hier könnte sich der Deutsche Handball Bund eine Scheibe abschneiden.

Die Stimmung war grandios und wir unterstützen die Mannschaft mit allem, was wir hatten.

Zur Halbzeit war noch alles auf Kurs und die rund 500 Deutschland-Fans machten ordentlich Krach. Natürlich waren wir extrem enttäuscht, als wir nach 60 nervenaufreibenden Minuten mit leeren Händen da standen. Doch schnell hatten wir uns wieder beruhigt.

Zum anschließenden Finale ließen die dänischen Fans die Halle beben. Die dänische Mannschaft überzeugte, ließ den Norwegern an diesem Abend keine Chance. Am Ende war der Jubel der Dänen grenzenlos. Gefeiert wurde anschließend ordentlich in der Innenstadt von Herning.

Deutschland kann sich über den vierten Platz freuen, denn wer hätte ehrlich daran geglaubt – außer uns, denn wir hatten unsere Reise bereits im März 2018 gebucht.

Es war eine tolle WM, die für Begeisterung gesorgt und vielleicht Kinder und Jugendliche für unseren Sport aufmerksam gemacht hat.

Wer selber das Handballspielen lernen möchte, kann das gern beim Finowfurter SV tun. Wir freuen uns über jede Anmeldung. Weitere Infos unter www.finowfurtersv.de.“(red)