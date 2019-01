Bürgermeister ehrt Rhinower Spielplatz-Retter

Simone Weber

Rhinow Der Landkreis Havelland lädt ein, die Stadt Premnitz und seit 2016 auch die Stadt Rhinow. Der dortige Neujahrsempfang im Club „Moonlight“ bot wieder Gelegenheit, zum miteinander ins Gespräch kommen, austauschen und Kontakte knüpfen. So stellte sich das Bürgermeister Stefan Schneider (SPD) vor. Rund 100 Gäste waren seiner Einladung gefolgt.

Viele sind ehrenamtlich engagiert. Einige zeichnete Schneider bei der Gelegenheit aus. So auch die „Spielplatzinitiative Am Mühlenberg“. Ende 2016 gründete sie sich um Janet Klare und weitere Anwohner des Mühlenbergs, um den per Stadtverordnetenbeschluss geschlossenen, nicht mehr verkehrssicheren Spielplatz nicht sterben zu lassen. Nach einer Unterschriftenaktion wurden mehrere tausend Euro gesammelt, danach wurde ein Konzept erarbeitet, dem die Stadtverordnetenversammlung (SVV) zustimmte. Im Februar 2018 erfolgte der erste Spatenstich und im Oktober die TÜV-Abnahme. Die Einweihung des neuen Spielplatzes soll in diesem Jahr erfolgen.

Neben der Ehrenurkunde für Janet Klare, Jana Barthel, Guido Reiche, Kathrin Müntzenberg und Sarina Borowski erhielt die Spielplatzinitiative ein Vogelhäuschen und eine „Erstausstattung“ in Form von Besen, Schaufel und Harke zur Spielplatzpflege als symbolische Geschenke. Ehrengeschenke erhielten auch Julius Lienig, Marco Albertz, Riccardo Hoppe und Olaf Lelke. „Auf sie ist zu 100 Prozent Verlass, wenn Unterstützung gebraucht wird“, so Bürgermeister Schneider in seiner Laudatio. „Sie bringen jede Menge Tatkraft und eigene Ideen ein. Mit Petra Friedrich ehrte Schneider die Betreiberin der Hauskrankenpflege Ländchen Rhinow GmbH, „eine hochmotivierte Frau, die zur zukunftsorientierten Stadtentwicklung beiträgt“.

In seiner Ansprache hob der Bürgermeister Erfolge der Stadtentwicklung des letzten Jahres hervor, wie die Planung zur Sanierung des Rhinower Schulsportplatzes mit Fördermitteln. Die ersten Bauarbeiten werden bald beginnen. Knapp 40.000 Euro flossen im Vorjahr in die Sanierung der Kita „Knirpsenstadt“. Um den Zustand der kommunalen Straßen und Bürgersteige in der Stadt zu verbessern, hat die Stadt in diesem Jahr weitere 25.000 Euro eingeplant. Die Wohnungsgesellschaft WSI begann mit dem Umbau von zehn Wohnungen in der Straße der Jugend. Ebenfalls 2018 beschloss die SVV das „Entwicklungsgebiet Turmstraße“, um mit einer sechsstelligen Investitionssumme neuen Baugrund zu schaffen.