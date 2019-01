Kunterbunte Faschingssause am Fasanenwald

Anne Bennewitz

Neuzelle (MOZ) Immer am Tag vor der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse feiern die Kinder, Lehrer und Erzieher der Grundschule am Fasanenwald in Neuzelle eine bunte Faschingssause – mit allem, was dazu gehört: Disko, Kuchen und Würstchen, Spiel und Spaß. Am Donnerstags war es wieder soweit. Bevor sich die als Indianer, Superheld, Cowboy, Prinzessin, Ritter oder Katze verkleideten Schüler zu den unterschiedlichsten Mitmach-Stationen im Schulhaus aufmachten, führten sie ein Eröffnungsprogramm in der Turnhalle auf. Während zum Beispiel die Erstklässler tänzerisch zeigten, dass der Hampelmann viel mehr als nur hampeln kann, sangen die Drittklässler das Lied von der Oma, die im Hühnerstall Motorrad fährt und auch sonst allerlei verrückte Dinge hat und macht. Clown Faxilus, jedes Jahr der Stargast beim Schulfasching, heizte mit seinen Scherzen die Stimmung noch weiter ein: „Mathestunde, Mathestunde – yeah, yeah, yeah! Winterferien, Winterferien – buh, buh, buh!“ Faxilus staunte über die tollen Kostüme der Jungen und Mädchen. „Ich gehe heute als Elefant“, meinte dieser, obwohl er unverkennbar als Biene verkleidet war. Doch er berichtigte sich noch einmal, als er unter den Schülern einen Bayern-München-Fan entdeckte: „Ich gehe als BVB.“ (abe)