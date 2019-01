Von der Schule abschalten

Larissa Benz

Oder-Spree (MOZ) In Friedland geht es am Montag und Dienstag in der Sozialstation kreativ zu. Jugendkoordinatorin Jenny Kerst veranstaltet an beiden Tagen von jeweils 9.15 bis 14 Uhr kreative Überraschungstage. Alte Kleidung oder Kleidungsschutz sollten mitgebracht werden.

Am Donnerstag können Friedländer Kinder und Jugendliche das Wettermuseum in Lindenberg besuchen. Abfahrt ist um 8 Uhr in Friedland, die Gruppe kehrt um 12.45 Uhr zurück. Der Teilnahmebeitrag beträgt zehn Euro inklusive Mittagessen.

Eine vorherige Anmeldung für das Programm ist bei Jugendkoordinatorin Jenny Kerst unter Tel. 033676 60911 oder 0172 3826672 erforderlich.

In Storkow ist für Kinder und Jugendliche auch in den Ferien der Jugendclub Sport- und Freizeitoase geöffnet. Am Montag findet in den Ferien das Mädchenangebot von 13 bis 18 Uhr statt. Die Teilnehmerinnen entscheiden gemeinsam, was sie an diesem Tag machen möchten. Von Dienstag bis Donnerstag ist der Club jeweils von 14 bis 20 Uhr geöffnet, Freitag und Samstag von 14 bis 22 Uhr.

Das Hüfnerhaus in Beeskow bietet in den Ferien seinen offenen Treff für Kinder von fünf bis 13 Jahren bereits ab vormittags an. Für gemeinsames Basteln und Spielen können sie die Einrichtung in der Adrianstraße 11 von 9 bis 16 Uhr besuchen.

Der Jugendtreff Pier 13 in Beeskow (Breitscheidstraße 13) läutet die Ferien am Samstag mit einem Brunch ab 10 Uhr ein. Wer kommt, kann einen freiwilligen Beitrag in einen Hut geben. Der Brunch soll danach regelmäßig einmal im Monat samstags stattfinden.

Am Montag laden die Mitarbeiter von 13 bis 17 Uhr zu einem kreativen Waffeltag ein. Die Unkosten betragen einen Euro, die Teilnehmerzahl ist unbegrenzt. Am Dienstag ist der Treff ab 12 Uhr geöffnet. Geboten ist ein offener Spieletreff bis 18 Uhr.

Weiter geht die Ferienwoche im Pier 13 mit einem Überraschungstag am Mittwoch ab 12 Uhr. Was die Teilnehmer dort erwartet, wird noch nicht verraten. Donnerstag organisiert das Team einen Bowlingausflug für die Jugendlichen. Wer daran teilnehmen möchte, sollte sich unter Tel. 03366 5207750 oder per E-Mail unter jugendteam.beeskow@stiftung-spi.de anmelden. Die Ferienwoche im Pier 13 klingt dann mit einem offenen Spieletag am Freitag aus. Alle Angebote des Treffs richten sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 10 und 25 Jahren.

Weitere Angebote für Schüler in den Winterferien bitte an beeskow-red@moz.de