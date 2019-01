Schnute geht es etwas besser

Jörn Tornow

Beeskow (MOZ) Die Eselin Schnute vom AWO-Erlebnishof Beeskow hat chronischen Keuchhusten. Phillipp Otto kümmert sich um das Tier, das jetzt jeden Tag zwei Portionen Pulver in einem Apfel oder Brot verabreicht bekommt. Außerdem bekommt es zweimal am Tag einen Inhalator auf die Nasenlöcher. Die Behandlung hat schon zu einer leichten Verbesserung geführt. Schnute hustet nicht mehr so stark. Die Medikamente wird Schnute lebenslang brauchen. Der AWO-Erlebnishof nimmt gerne Futterspenden von Montag bis Freitag von 8 bis 17.30 Uhr entgegen.