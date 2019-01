Tarifrunde für Beschäftigte im Öffentlichen Personennahverkehr

dpa

Potsdam (dpa) Vor den Tarifverhandlungen für die rund 3000 Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr in Brandenburg informiert die Gewerkschaft verdi am Freitag in Potsdam über ihre Forderungen.

Für die Mitarbeiter in den 15 an der Tarifrunde beteiligten märkischen Unternehmen werden deutliche Einkommensverbesserungen verlangt. Derzeit liegen die Brandenburger mit ihren Einkommen nach Gewerkschaftsangaben bundesweit auf dem letzten Platz. Die von den Arbeitgebern bislang angebotenen Erhöhungen werden als zu gering eingeschätzt. Abgelehnt wird von Gewerkschaftsseite auch die zu lange Laufzeit des Tarifvertrages. Details sind bislang nicht bekannt. Aus Gewerkschaftssicht könnte der Konflikt eskalieren. Auf der Pressekonferenz wollen verdi-Vertreter über weitere Schritte in der Runde informieren. Zuletzt hatte es 2017 Tarifverhandlungen für den Bereich gegeben.