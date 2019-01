Kurtze-Promenade bleibt Sandweg

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Auch wenn das Land die Straßenausbaubeiträge abschaffen sollte, müssen sich die Anlieger der unbefestigten Straßen Strausbergs zu 90 Prozent an den Baukosten beteiligen. Das stellte Bürgermeisterin Elke Stadeler in der Anwohnerversammlung der Gustav-Kurtze-Promenade klar.

Die Gustav-Kurtze-Promenade, die zwischen der Garzauer und der Landhausstraße entlang der Straßenbahntrasse verläuft, ist eine Sandpiste. Die 69 von einem etwaigen Ausbau betroffenen Grundstückseigentümer waren alle persönlich eingeladen, die meisten von ihnen füllten die Stuhlreihen in der Aula der Lise-Meitner-Oberschule am Mittwochabend. Initiator Horst Wegner und Anwohner und Fachmann Bernd Gattermann konnten auf dem Podium Bürgermeisterin Elke Stadeler einrahmen, die die Gelegenheit wahrnahm, mehr Klarheit in die Debatte um Straßenausbaubeiträge zu bringen.

Im 2014 beschlossenen Straßenausbauprogramm der Stadt 2015–2030 ist die Gustav-Kurtze-Promenade für 2019/20 mit der Planung und 2020/21 mit der Ausführung vorgesehen. „Das sehe ich nicht“, sagte Elke Stadeler, „denn mit dem am Donnerstag in der Stadtverordnetenversammlung auf der Tagesordnung stehenden Beschluss zur Aussetzung des Straßenausbaus für zwei Jahre wird das erst mal unterbrochen.“

Die Initiative der Vereinigung BVB/Freie Wähler gegen die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen bezeichnete die Bürgermeisterin als großes Verwirrspiel und Populismus, „weil den Bürgern suggeriert wird: Wartet mal ab, die Landesregierung wird das schon regeln.“ Viele Menschen verstünden den Unterschied zwischen Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen nicht. Erschließungsbeitrag werde fällig, wenn eine unbefestigte Straße, möglicherweise auch mit Wasser- und Abwasserleitungen, Strom, Gas und Telekom erschlossen, erstmalig verkehrlich hergestellt werde. Die Heranziehung der Grundstückseigentümer zur Beteiligung an den Baukosten basiert auf dem Bundesbaugesetz und kann vom Land nicht ausgehebelt werden. „Der Ausbau einer Straße, die bereits einmal gebaut wurde, bei uns zum Beispiel die Paul-Singer-Straße, wird von den Anwohnern anteilig laut Straßenbaubeitragssatzung und auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes des Landes finanziert“, erläuterte Elke Stadeler. Wenn das Land dieses Prinzip aus politischen Gründen im Wahlkampf kippe, müsse es nach dem Konnexitätsgrundsatz die darauf folgenden Mehrkosten für die Kommunen ausgleichen: „Ich sehe das nicht“, zeigte sich die Bürgermeisterin auch darin skeptisch.

Anwohner Bernd Gattermann bestätigte die Einschätzung der Bürgermeisterin, was die Initiative gegen Ausbaubeiträge betraf: „Die Argumentation von BVB/Freie Wähler hört sich gut an, hat aber für uns nur insofern Bedeutung, dass wir möglicherweise nicht zur Mitfinanzierung der Straßenbeleuchtung herangezogen werden.“ Er bezweifle, dass alle 108 000 Menschen, die die Volksinitiative unterschrieben hatten, den Unterschied zwischen Erschließungs- und Ausbaubeiträgen verstanden hätten. Er stellte auch die Frage nach der sozialen Ausgewogenheit, wenn die Anwohner unbefestigter Straße 90 Prozent des Baus bezahlen sollten, die schon mal ausgebauter aber gar keine Beiträge leisten. „Die Erschließungsbeiträge werden nicht wegfallen“, bekräftigte Bernd Gattermann, „Änderungen an einem Bundesgesetz können nur über den Bundestag und den Bundesrat auf den Weg gebracht werden, und das ist nicht abzusehen.“ Das Erschließungsbeitragsrecht sei auch weitestgehend ausgeurteilt.

Stadtverordneter Wolfram Wetzig (Die Linke) verkündete, dass seine Genossen in Landtag und Landesregierung im Rahmen des Wahlkampfes beauftragt würden, im Bund vorstellig zu werden, dass der Anteil der Eigentümer an den Erschließungskosten gesenkt werde. Der Verlauf der Versammlung machte deutlich, dass die Mehrheit der Anwohner den Ausbau der Gustav-Kurtze-Promenade ablehne.

Karola Rönnebeck, die für ihre betagte Mutter sprach, berichtete, die habe mit jungen Müttern aus der Ernst-Thälmann-Straße gesprochen: „Die gehen in der Gustav-Kurtze-Promenade spazieren, weil es da so schön ruhig und naturnah ist. Wenn sie ausgebaut wird, ist es mit der Ruhe vorbei und es werden noch mehr Flächen versiegelt.“

Dafür erhielt sie lebhaften Szenenapplaus. Bislang sei kein Geld für Planungen der Kurtze-Promenade geflossen, sagte Elke Stadeler auf Nachfrage von Initiator Horst Wegner.