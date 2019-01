Potsdam oder Provinz?

Potsdam (MOZ) Der Landesrechnungshof wird über kurz oder lang aus dem Landtagsgebäude ausziehen müssen. Eigentlich sollte die Entscheidung längst gefallen sein, doch weil eine geeignete andere Immobile in der boomenden Landeshauptstadt nicht zu finden ist, wird über einen Neubau nachgedacht, der den Steuerzahler einiges kosten dürfte. Und das ausgerechnet bei einer Behörde, die den effizienten Einsatz öffentlicher Mittel prüfen soll.

Der Gedanke, dass man Städte wie Cottbus, Frankfurt (Oder) oder andere stärken würde, wenn man diese und andere Landesbehörden dort ansiedelte, liegt nahe. Zumal sich ja fast alle Parteien die Förderung strukturschwächerer Regionen auf die Fahne geschrieben haben.

Wenn es aber ernst wird, finden sich viele Argumente, die gegen die Dekonzentration der Verwaltung sprechen. Wahrscheinlich würde sich so mancher Mitarbeiter des Rechnungshofs nach einer Alternative in Potsdam oder Berlin umschauen, statt in der Provinz zu arbeiten. An dem Beispiel zeigt sich deshalb vor allem eins: Es ist wenig glaubwürdig, vom Bund zu fordern, Behörden etwa in der Lausitz anzusiedeln, wenn Brandenburg selbst kein Beispiel dafür liefert.