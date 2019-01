Ein emotionaler Abschied

Janet Neiser

Ziltendorf (MOZ) In der Turnhalle der Grundschule in Ziltendorf hat es am Donnerstag einen großen Aufmarsch gegeben – zu Ehren einer einzigen Frau. Erzieherin Christiane Weihert wurde nach 43 Dienstjahren verabschiedet. Küsschen, Drücker und auch Tränen prägten den Vormittag.

„Morgen habe ich frei, das wird komisch werden. Erst werde ich denken, ich habe Urlaub und dann muss ich mich wohl dran gewöhnen.“ Christiane Weihert sitzt am Donnerstagmorgen auf ihrem selbst gebauten Thron in der Turnhalle und weiß gar nicht so recht, was sie denken und fühlen soll. Es ist ihr allerletzter Arbeitstag, 43 Jahre lang hat die Ziltendorferin in ihrem Heimatort in der Schule, dem Hort und der Kita gearbeitet. „Und zehn Jahre bin ich hier selbst zur Schule gegangen.“ Macht zusammen 53 Jahre, in denen sie dort ein- und ausgegangen ist. Kaum vorstellbar, dass sie nun nur noch zu Besuch kommen wird. „Wenn mal ein Höhepunkt ansteht, dann würde ich auch aushelfen“, das habe sie ihren Kollegen schon zugesichert.

Vieles ist ihr in den vergangenen Tagen durch den Kopf gegangen, zu viel vielleicht. Denn die Nacht zuvor habe sie gar nicht schlafen können. So aufgeregt sei sie gewesen, erzählt Christiane Weihert. Und da sie keineswegs eitel ist, hat sie sich zur Freude der jüngsten Kinder einfach ein lilafarbenes Tutu über die Hose gezogen und eine Feder an den Kopf gesteckt.

Bei der Feuerwehr beginnt das Abenteuer „Letzter Arbeitstag“. Da warten die Kita-Kinder auf sie – mit ersten Gesängen. Von dort geht es weiter zur Schule, aber nicht etwa zu Fuß oder aber im Auto. Nein, Christiane Weihert bekommt einen Ehrenplatz in einem Fahrradanhänger, der mit Decken ausgepolstert ist und persönlich von der Kita-Leiterin gezogen wird. Und natürlich wird alles mehrfach in Bild und Ton festgehalten.

Da lassen sich dann auch die Tränchen nicht verbergen, die sich die künftige Rentnerin immer wieder mit einem Taschentuch abwischt. Aber auch ihr bekanntes Lächeln schenkt sie den Kindern und Kollegen an diesem Tag immer wieder.

„Wenn sie schon Tränen in den Augen hat, wie soll man denn dann selbst nicht weinen?“, fragt Kita-Leiterin Uta Schwiegk und spricht damit vielen anderen langjährigen Kollegen aus dem Herzen, die auch immer wieder ihre Augen wischen. So ziemlich alle sind in die Aula gekommen – sogar der Bürgermeister von Ziltendorf. „Durch ihre Hände sind viele Kinder gegangen“, sagt Danny Langhagel hochachtungsvoll. Ganze Generationen seien von Christiane Weihert inzwischen betreut worden. Kein Wunder, dass er sich mit dieser Grande Dame auch extra ablichten lässt. „Das Bild schicken Sie mir dann bitte, ja?“ Als Erinnerung an eine tolle Erzieherin und einen tollen Tag.

Ihre Stelle bleibt aber nicht unbesetzt. Eine Nachfolgerin in dem 13-köpfigen Team der Kita- und Horterzieher in Ziltendorf ist bereits da. „Da haben wir bisher immer Glück gehabt“, erklärt der Bürgermeister und macht weiter Fotos von dem bunten Programm der Kinder. Die singen nicht nur, sondern tanzen auch.

Und Christiane Weihert? Die sitzt ganz gerührt auf ihrem Thron und nimmt Blumen, einen selbst gebackenen Kuchen, einen Kieselstein und vieles mehr entgegen. „Ich schenk dir einen Regenbogen, rot und gelb und blau. Ich wünsch dir was! Was ist denn das? Du weißt es doch genau“, hallt es durch die Turnhalle.

„Damit hab ich ja gar nicht gerechnet. Das ist alles für mich?“ Christiane Weihert ist schon von dem Empfang an der Feuerwehr überwältigt gewesen. Und nun das. Doch nach 43 Jahren hat sie sich das wirklich verdient, das geben ihr alle zu verstehen. Zurückdenken wird sie wohl vor allem an das Lächeln der Kinder.