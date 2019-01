Der Fall Felix ist nicht beendet

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Erleichterung ist groß: Der elfjährige Felix aus Eisenhüttenstadt wurde gefunden. Er befand sich gemeinsam mit seiner Mutter bei Angehörigen im etwa 600.Kilometer entfernten Landkreis Aalen in Baden-Württemberg. Nun ist das Jugendamt am Zug.

„Die schönste Nachricht heute!“, das schreibt eine Frau am Donnerstag als Reaktion auf die offizielle Meldung der Märkischen Oderzeitung: „Suche beendet: Felix ist gefunden worden.“ Eine andere reagiert: „Gott sei Dank. Und nun drücke ich fest die Daumen, dass das Jugendamt auch die richtige und beste Entscheidung im Sinne von Felix trifft.“

In Eisenhüttenstadt, bei der Polizei und auch im Landratsamt in Beeskow ist Erleichterung zu spüren, als bekannt wird, dass der Junge und seine Mutter äußerlich unversehrt gefunden wurden. „Bundesweite intensive Ermittlungen hinsichtlich des Verdachts der Entziehung Minderjähriger führten am Abend des 30. Januar zum Auffinden des gesuchten Kindes“, teilt Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß mit. Seit dem 9. Januar war unklar, wo Mutter und Kind sich befinden. Freunde der mittlerweile verstorbenen Vaters des Jungen hatten parallel zu den Ermittlungen der Polizei eine private Suchaktion gestartet und sogar eine Belohnung ausgesetzt. Die Nacht zum Donnerstag verbrachten Felix und seine Mutter dann in der Obhut der Polizei in Baden-Württemberg.

Durchatmen auch bei der Familie im Landkreis Oder-Spree. Felix hatte seinen Lebensmittelpunkt seit gut zwei Jahren bei seinem Vater in Eisenhüttenstadt. Der Mutter, die ebenfalls das Sorgerecht besitzt, war 2016 das Aufenthaltsbestimmungsrecht für das Kind als Teil des Sorgerechts entzogen worden. Felix befand sich in den vergangenen Tagen aber aus eigenem Willen bei ihr.

„Wir wurden am Morgen von der Polizei informiert, dass sie ihn gefunden haben“, erzählt Christa B., die Oma des Jungen väterlicherseits. „Wir hoffen, dass wir ihn bald wiedersehen können.“ Ihre Tochter halte jetzt Kontakt zum Jugendamt in Beeskow. In der Behörde laufen nun alle Fäden zusammen. „Die Rückführung des Jungen nach Eisenhüttenstadt organisiert das Jugendamt“, informiert auch die Polizei.

„Wir sind als Ergänzungspfleger mit am Zug, “, betont Landrat Rolf Lindemann. Der Junge habe noch immer seine Mutter und die habe noch das Sorgerecht, sagt er. „Insofern werden wir in enger Abstimmung agieren – zum Wohle des Kindes. Unser Jugendamt ist da dran und die werden das entsprechend Gebotene veranlassen, sodass dieser Fall vom Fall zum Normalfall wird“, sagt Lindemann. Der Wohnsitz der Eltern sei zunächst einmal der entscheidende Anknüpfungspunkt. Aber der könne natürlich auch verlagert werden. Wie und wann genau Felix zurückkommt, das konnte der Landrat am Donnerstag nicht sagen. Es sei erst einmal wichtig, dass man wisse, wo sich das Kind aufhalte. Auf die Frage, ob Mitarbeiter des Jugendamtes Oder-Spree möglicherweise auch nach Baden-Württemberg fahren würden, meint er: „Wenn es erforderlich wird, werden wir auch das machen.“

Zwei Sozialarbeiterinnen vom Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD), einer zentralen Einrichtung des Jugendamtes, sind Lindemann zufolge mit dem Vorgang beschäftigt. Der ASD komme immer dann zum Einsatz, wenn drohende oder gegebene Kindeswohlgefährdungen vorliegen. Im aktuellen Fall sei die Dramatik so groß gewesen, weil das Kind spurlos verschwunden war, nicht zur Schule ging und man einen entsprechenden Hintergrund vermutete, sagt der Landrat. Da sei das Kindeswohl in Gefahr, da müsse man tätig werden. Lindemann versichert: Er werde das alles weiter verfolgen, aber „ich werde mich nicht in das operative Geschäft des Jugendamtes einmischen. Die wissen, was zu tun ist.“