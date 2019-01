Waffen in Wohnung vermutet – Razzia am Bahnhof

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Mehr als 30 Polizisten, darunter ein schwer bewaffnetes Spezialeinsatzkommando (SEK), haben am Donnerstagabend eine Wohnung in der Stralsunder Straße in Oranienburg durchsucht. Dort waren Waffen vermutet worden. Die Stralsunder Straße wurde für rund eine Stunde zwischen Willy-Brandt- und Krebststraße gesperrt. Pendler durften in dieser Zeit auch ihre im Fahrradparkhaus abgestellten Räder nicht abholen. Der Bahnhof wurde nicht evakuiert. Der Bahnverkehr war nicht beeinträchtigt.

Nach Aussage von Polizeieinsatzleiter André Quade war die Razzia in der Wohnung aufgrund einer abstrakten Bedrohungslage notwendig geworden. Anwohner hatten am Nachmittag in der Polizeiinspektion von einem Mann berichtet, der mit Waffen hantiere und immer wieder seine Nachbarn bedrohe. Der Mann, der in der Wohnung nicht angetroffen wurde, sei der Polizei wegen zahlreicher Delikte „quer durch das Strafgesetzbuch“ bekannt, so Quade. Eine Gefahr für Leib und Leben Unbeteiligter habe nicht ausgeschlossen werden können. Näher beschreiben wollte Quade die Bedrohungslage nicht. Ein Richter habe am Nachmittag die Razzia genehmigt. Ob Waffen gefunden wurden, wurde bis Redaktionsschluss nicht bekannt. (til)