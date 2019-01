Historische Entscheidung: Großer Jubel im Landtag

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Als erstes Bundesland hat Brandenburg am Donnerstag ein Gesetz verabschiedet, wonach bei Landtagswahlen gleich viele Frauen und Männer als Kandidaten aufzustellen sind. SPD, Linkspartei und Bündnisgrüne votierten dafür. Gegenstimmen gab es von CDU und AfD.

Um 14.02 Uhr brandete im Hohen Haus Jubel auf. Abgeordnete von SPD, Linkspartei und Bündnisgrünen feierten stehend die Verabschiedung von Deutschlands erstem Parité-Gesetz. Es sorgt ab Sommer 2020 dafür, dass auf den Listen der Parteien für die Landtagswahl Frauen und Männer in gleichem Maße vertreten sind.

„Wir schreiben Geschichte“, hatte Sozialministerin Susanna Karawanskij (Linke) zuvor als letzte Rednerin voller Freude in den Saal gerufen. Kurz vor ihr hatte überraschend sogar SPD-Innenminister Karl-Heinz Schröter seine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen das Gesetz über Bord geworfen. Im Schlusstext seien wichtige Einwände berücksichtigt worden, sagte er. Im Übrigen berge jedes Pioniervorhaben gewisse Risiken. Damit könne er leben.

Es war der Schlusspunkt einer emotionalen Debatte, die von der CDU-Abgeordneten Kristy Augustin eröffnet wurde. Mit einer gewissen Verbitterung diagnostizierte sie, dass die Gesellschaft in Sachen Gleichberechtigung von Frau und Mann längst noch nicht weit genug vorangekommen sei. Es liege vieles im Argen, man brauche einen ganzheitlichen Ansatz.

Sie habe lange mit sich gerungen, ob sie dem Gesetz zustimmt und sich schließlich dagegen entschieden, weil es ihr nicht weit genug gehe, sagte Kristy Augustin. Stattdessen befürworte sie den Gegenentwurf ihrer Fraktion, der auch die kommunale Ebene in den Blick nehme.

Klara Geywitz von der SPD nahm diesen Faden auf und zeigte sich verwirrt darüber, dass der Kollegin der Gesetzentwurf nicht weit genug gehe, während der CDU-Vorschlag keinerlei verpflichtende Schritte enthalte, sondern lediglich Soll-Formulierungen. „Wir machen etwas Unerhörtes“, sagte Geywitz mit einem verschmitzten Lächeln. „Wir sorgen dafür, dass die Frauen im Landtag in dem Maße vertreten sind, wie es in der Gesellschaft der Fall ist.“ Sie sei stolz auf Brandenburg, dass es hier Vorreiter ist und dankte den Grünen für die Initiative.

Birgit Bessin (AfD) beklagte sich, dass auf den „Gender-Wahnsinn“ der „Quoten-Wahnsinn“ folge. Das Gesetz sei zudem verfassungswidrig. Ob sie die Präsenz von Frauen in der Politik für ausreichend halte und was man gegebenenfalls für eine Erhöhung des Anteils tun könnte, sagte sie nicht.

In den Augen der Linken-Abgeordneten Andrea Johlige habe gerade erst „das unwürdige Gezerre“ um den Strafgesetzbuch-Paragrafen 219a gezeigt, was geschieht, wenn wie im Bundestag 70 Prozent Männer über Frauen-Belange entscheiden. Der Brandenburger Schritt zeige nun: „Es regt sich etwas in Deutschland. Wir trauen uns.“ Soll-Vorschriften zur Frauen-Beteiligung wie sie der CDU-Fraktion vorschweben, würden nachweislich nichts bringen, ist Johlige überzeugt. Der Verweis auf verfassungsrechtliche Bedenken wegen einer möglichen Einschränkung der Wahlfreiheit laufe ins Leere. „Es gibt schon viel stärkere Einschränkungen, zum Beispiel dass junge Menschen nicht kandidieren dürfen“, so Johlige.

Ursula Nonnemacher von den Bündnisgrünen zeigte sich enttäuscht darüber, dass eine von ihrer Fraktion vorgeschlagene Parité-Regelung zu den Direktkandidaten nicht Teil des Gesetzes sei. Dennoch sei die Brandenburger Initiative ein wichtiger Schritt, der in anderen Ländern und auf Bundesebene Nachahmer finden werde, prophezeite die Abgeordnete. Die Frauen seien es leid, sich bei der Verteilung von Posten in Politik und Wirtschaft sowie bei der Lohngleichheit mit Brosamen abspeisen zu lassen.