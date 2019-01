Meisterkampf spitzt sich zu

Gunnar Reblin

Neuruppin (MOZ) Es läuft auf einen spannenden Meisterschaftendspurt in der 1. Tischtennis-Kreisklasse hinaus. Gleich vier Mannschaften liefern sich derzeit ein heißes Rennen um Platz eins. Ende März fallen endgültig die Würfel. Während Rot-Weiß Neuruppin am Montag mit einem Pflichtsieg den Spitzenplatz mühelos verteidigte, parallel auch der TSV Wustrau II triumphierte, hatte der MSV Neuruppin als neuer Tabellenzweiter am Mittwoch weitaus mehr Mühe mit den Oldies vom SV Union Neuruppin III. Dank des 10:5-Erfolges an den eigenen Platten zog das Team um Kapitän Andreas Podorf erst einmal an Fehrbellin IV (ein Spiel weniger) vorbei und ist nun ärgster Verfolger von Rot-Weiß.

Ohne ernsthafte Gegenwehr löste Rot-Weiß am Montag die Aufgabe gegen Tabellenschlusslicht Wustrau IV. „Es war ein Pflichtsieg, mehr nicht“, befand Olaf Müller. Mit Blick auf das Meisterrennen betont er: „Auf den vorderen Plätzen kann jeder jeden schlagen. Da kommt es oft darauf an, ob man mit voller Kapelle antreten kann.“ Die Rot-Weißen hatten trotz der Ausfälle von Anke Schmidt und Wolfgang Krüger diesmal keine Probleme. Wolfgang Krüger sammelte nach Verletzungspause am Mittwoch Spielpraxis bei der Reserve in der 2. Kreisklasse. Rot-Weiß II siegte beim MSV II mit 7:3.

Parallel war die erste Mannschaft des MSV gegen Union III gefordert. In einer spannenden Anfangsphase gab es wechselseitig Punktgewinne. Überraschend: das erste MSV-Doppel Andreas Podorf/Nils Kurzweil verlor glatt in drei Sätzen gegen Gerno Kruschat/Henri Breitkreuz. Anschließend war auf die Nummer eins des MSV, Andreas Podorf, Verlass. Der Führende der Einzel-Rangliste holte vier Zähler. (gü)