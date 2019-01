Virtueller Sport in der Messehalle

e-Sport-Veranstaltungen haben weltweit Konjunktur: Auch in Frankfurt gab es bereits zwei größere Fifa-Soccer-Turniere, jetzt ist ein größeres Event in der Messehalle geplant. Das Bild zeigt einen Teilnehmer eines e-Soccer-Wettbewerbs vor kurzem in Hamburg. © Foto: Axel Heimken

Stefanie Ender

Frankfurt (Oder) Mitte April werden Digital-Sportler per Konsole in den Messehallen wettstreiten. Knapp 250 Teilnehmer erwarten die Planer der e-Sports-Veranstaltung. Das Ganze findet an zwei Wettkampftagen am 13. und 14. April statt. Im virtuellen Fußball werden sich Zocker auf 1100 Quadratmetern duellieren können. So der aktuelle Stand der Planung.

Ziel ist es, Jugendliche aus Schule und Universität für Sport zu begeistern. Das funktioniere über Konsolensport, mutmaßen die drei Planer. Gemeinsam mit Trainer Matti Roeck und Jonas Schreier, Finanzberater der Kanzlei Oderturm, sitzt André Wolff, Vorstandsmitglied des 1. FC Frankfurt (Oder) an einem Tisch. Besprochen wird hier zum Beispiel, welche Sponsoren eine Veranstaltung dieser Größe braucht, wie das Abendprogramm des ersten Tages aussehen soll und welche Preise die drei Turniergewinner bekommen.

„Wir beginnen heute so richtig mit der Planung. Das wird die erste große Veranstaltung dieser Art in Frankfurt“, sagte Wolff vergangene Woche. Das Projekt steckt in den Kinderschuhen. Viele Details der Großveranstaltung seien noch zu besprechen. In dieser Woche unterzeichnete der Sportverein den Vertrag mit der Frankfurter Messe und Veranstaltungs GmbH (MuV).

In zwei Messehallen sollen im April auf 1100 Quadratmetern 32 Spielplätze aufgebaut werden. Mit Bildschirm und Konsole. Dort treten die Teilnehmer gegeneinander in der Vorrunde an. Zeitgleich können also 64 Spieler zocken. Danach sollen Halbfinale und Finale folgen. Wie in einem analogen Fußballturnier. Nur, dass die Wettkämpfer nicht schwitzend über ein Spielfeld rennen. Stattdessen lassen sie die simulierten Spieler auf dem Bildschirm kicken.

„Es geht um das Ausüben virtueller Sportarten via Playstation, Xbox und Co“, erklärt Schreier, der bereits 2017 an der Ausrichtung einer Fifa-Party im Frankfurter Oderturm beteiligt war. Konzentrieren wollen sich die Planer auf e-Soccer. „Mit Virtual Reality arbeiten wir noch nicht“, so Schreier. Eigene Konsolen dürfen mitgebracht werden. „Schließlich kann am fremden Gerät nicht die gleiche Leistung gebracht werden. Das kenne ich“, sagt André Wolff augenzwinkernd.

Die Messeveranstalter werden sich um die Infrastruktur kümmern. Das wären Tische, Stühle und Beamer. Ein Catering unterstützt mit Essen und Getränken. Partner, die für die technische Ausstattung mit Computern zuständig sind, suchen Wolff und seine Mitstreiter noch. Genauso Sponsoren: „Wir beginnen jetzt die Gespräche, haben aber noch keine Verträge unterzeichnet“, sagt Wolff und lädt interessierte Geldgeber ein, sich auf 1100 Quadratmetern Sponsorenfläche zu präsentieren.

Das entspricht der Hälfte der Fläche, die für den e-Sport Wettstreit gemietet wurden. Das sei notwendig. „Wir gehen ein gewisses finanzielles Risiko ein und wollen uns über Eintrittsgelder und Sponsoren refinanzieren“, erklärt Wolff. Sein Ziel: mindestens eine schwarze Null schreiben. Das dürfte der Verein erreichen, wenn tatsächlich so viele Teilnehmer kommen. „Unsere Zielmarke sind 256 Teilnehmer. Nach oben müssen wir irgendwann deckeln – aus technischen und Zeitgründen“, sagt Wolff. Zudem erwarten die Planer bis zu 300 Besucher.

Das ehrenamtliche Vorstandsmitglied des 1. FC Frankfurt schaut optimistisch auf die Organisation: „Wir haben noch viel Arbeit. Es wird gut werden.“ André Wolff will durch die e-Sports-Veranstaltung die Medienkompetenz des Vereins ausbauen. „Vor allem für unsere 300 Jugendlichen. Das Interesse aus unserem Verein allein ist groß“, so Wolff. Den Zugang will er über e-Sports erreichen und liegt damit im Trend, den der Deutsche Fußballbund (DFB) schon im vergangenen Jahr öffentlich diskutierte. Eine eigene Sportart ist der digitale Fußball noch nicht. Das könnte sich im Herbst 2019 auf der Bundestagung des Verbandes ändern. Über eine eigene Liga sprach der DFB bereits.