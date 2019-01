Fehlalarme nehmen zu

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Alarmanlagen können ganz schön auf Trab halten. Fehlalarme sind nicht selten, auch bei Brandmeldern, wie die Einsatzahlen der Feuerwehren zeigen. Wie Anwohner aus Schönow berichten, starteten beim jüngsten Stromausfall in Bernau mehrere Anlagen, die eigentlich bei Einbrüchen Alarm auslösen sollen.

Eigentlich war von dem Stromausfall mitten in der Nacht nur Bernau-Süd betroffen. Doch zur gleichen Zeit sprangen in der Nachbarschaft von Ingrid Pomeranz in Schönow zwei Alarmanlagen an, berichtet sie. Für einen kurzen Augenblick sei die Straßenbeleuchtung unterbrochen worden. Außerdem berichtet sie von digital gesteuerten Fensterrollos, die sich in Bewegung setzen. Aus der MOZ erfuhr sie von dem Ausfall in Süd und dass die Stadtwerke zur Eingrenzung der Fehlerquelle im gesamten Netz kurze Unterbrechungen schalten. Ihre Vermutung: Derart kurze Spannungsschwankungen würden die Anlagen auslösen. Von den Stadtwerken erwarte sie daher auch regelmäßige Informationen über diese Schaltungen.

„Grundsätzlich sollte ein solcher Effekt nicht auftreten“, sagt Jürgen Alscher, Technik-Bereichsleiter bei den Stadtwerken, schließt aber nicht aus, dass bei sehr sensiblen Geräten dieser Fall eintreten könne. Jörg Crauser, technischer Leiter beim bundesverband Sicherheitstechnick BHE, verweist darauf, dass normgerechte Anlagen über einen Akku verfügen müssen. Bei einem Stromausfall sichere er die Versorgung für eine bestimmte Zeit ab. „Spannungsschwankungen oder -spitzen sollten damit nicht zu Ausfällen führen.“

Robert Berger von der Bernauer Feuerwehr weist als erstes darauf hin, wie wichtig Brandmeldeanlagen sind. „Sie verkürzen die Einsatzzeiten deutlich und so können wir oft verhindern, dass sich kleine Brände ausweiten und gravierende Schäden entstehen und Menschen gefährden.“ So konnten 2018 neun Kleinbrände gelöscht werden, weil die Brandmelder rechtzeitig angeschlagen hatten. 2017 waren es elf. Darunter befanden sich Entstehungsbrände in Bewohnerzimmern einer Pflegeeinrichtung, in Brand geratene technische Anlagen, angebranntes Essen und ein Brand in einer Mikrowelle. In Bernau sind neben den herkömmlichen Heimrauchmeldern in Wohnbgebäuden rund 50 Objekte wie Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Schulen, Einkaufszentren und andere mit Meldeanlagen ausgestattet, so Robert Berger. Bei den Fehlauslösungen unterscheidet die Feuerwehr zwischen „technischen Fehlalarmen“ und „blinden Alarmen“. Wenn Rauchmelder durch Wasserdampf, Staubentwicklung aufgrund von Bauarbeiten, Zigarettenrauch, Dämpfe beim Kochen und Braten einen Alarm auslösen, wird von blindem Alarm gesprochen. Das gilt auch, wenn Wärmemelder durch das Öffnen eines Backofens oder Flammenmelder durch einen Lichtbogen bei Schweißarbeiten ausgelöst werden. 2017 gab es 18, im vergangenen Jahr 17 dieser blinden Alarme.

Technischen Fehlalarme können durch Funktionsstörungen der Melder, Fehler bei der Einstellung oder Installation der Anlage, bei Staubablagerungen aufgrund mangelhafter Wartung oder Insekten im Melder ausgelöst werden. Von diesen gab es im vergangenen Jahr 30, im Vorjahr 17. Absichtliche, sogenannte böswilige Alarme kamen in beiden Jahren jeweils vier Mal vor.

Die Kosten für Feuerwehr-Einsätze aufgrund von technischen Fehlalarmierungen müssen die Eigentümer tragen. Von Stadt zu Stadt sind die Regelungen hierzu unterschiedlich. In Bernau fällt eine dreistellige Pauchale an.