Von der Badeanstalt zum Jugendklub

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Ein Stück Geschichte vermitteln – darum geht es mit der neuen Info-Tafel am Jugendclub, die sich in ihrem Design in das Tourismus-Leitsystem der Stadt einfügt. Initiiert haben sie Christin Stepputat und Falk Urzynicok vom Verein Future, der in Erkner die Jugendarbeit betreibt.

Die Tafel erzählt die Geschichte des Jugendklubs sowie des umliegenden Geländes. Am 16. Juli 1920 wurde auf dem Areal die „öffentliche Gemeindebadeanstalt“ eingeweiht. Das Büro, in dem heute Urzynicoks Schreibtisch steht, war einstmals das Kassenhäuschen. In dem ehemaligen Strandhaus, gleich nebenan gelegen, entstand schon im Jahre 1971 ein Jugendklub. Damals unter ehrenamtlicher Leitung und mit dem nicht gerade jugendlich-anmutenden Namen „Berthold Brecht“, auch wenn der Dichter mit Vornamen Bertolt hieß.

„Mit dieser Tafel möchten wir nicht nur den Spaziergängern, sondern vor allem auch unseren Jugendlichen ein Stück Geschichte vermitteln“, sagt Christin Stepputat, die stellvertretende Geschäftsführerin. Die Idee für die Tafel wurde vor fast zwei Jahren geboren. Da trafen die beiden Sozialpädagogen auf den Ortschronisten Frank Retzlaff. Dieser konnte so viele interessante historische Fakten erzählen, dass man sich wenig später im Archiv traf und weiteres Material sammelte. Jetzt ist das Projekt umgesetzt.