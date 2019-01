Mutmaßlicher Autodieb in Haft

MOZ

Joachimsthal (MOZ) Ein 24-Jähriger, welcher am Mittwochmorgen auf der A1 in einem gestohlenen Fahrzeug gefasst worden war, sitzt nun in Haft. Der Mann wurde noch am Mittwoch einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Eberswalde vorgeführt, der gegen den mutmaßlichen Autodieb einen Haftbefehl erließ.

Der junge Mann war am Mittwoch bei einer Verkehrskontrolle gestoppt worden. Während der Überprüfung des Fahrzeuges stellten die Polizeibeamten fest, dass der Wagen tags zuvor in Königs Wusterhausen als gestohlen gemeldet worden war.