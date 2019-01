Sara gewinnt mit „Zimt und weg“

Ingo Mikat

Seelow In der Stadtbibliothek haben sich am Mittwoch die besten Vorleser der 6. Klassen der Schulen der Region zu einem Lesewettkampf getroffen. Eine Jury bestehend aus dem Organisator der Veranstaltung, Falko Micklich aus Strausberg, den Bibliotheksleiterinnen Seelows, Marion Hahn, und der Stadt Lebus, Christine Borngräber, sowie der Pädagogin Angela Breyer und der ehemaligen Lehrerin Hella Ehz bestimmten einen Schüler zum Kreissieger. An dem seit vielen Jahren in ganz Deutschland vom Deutschen Buchhandel gemeinsam mit zahlreichen Bibliotheken und Pädagogen organisierter Lesevergleich nahmen, wie Falko Micklich informierte, erneut alle 39 Schulen Märkisch-Oderlands teil. Ziel des Wettbewerbs ist es, die Lese- und Vorlesefähigkeiten der Schüler zu fördern und gleichzeitig ein breites Leseinteresse zu entwickeln. Jede Schule delegiert ihren besten Vorleser zum Kreisausscheid. In der Seelower Stadtbibliothek traten 13 Schulsieger mit kurzen Buchpräsentationen ihrer Lieblingsbücher und mit Leseproben eines ihnen unbekannten Textes gegeneinander an.

Mit dabei waren: Maya Voss (Neutrebbin), Meike Treske (Seelow), Ronny Spalek (Neuenhagen), Lara Becker (Wriezen), Jacob Stolz (Dolgelin), Hermine Haase (Bad Freienwalde), Erik Hinkelmann (Küstriner-Vorland), Luca Wüsting (Alt Zeschdorf), Janosch Siebenrock (Altreetz), Sara Boggasch (Lebus) Wolke Meeret Darnstädt (Neuhardenberg) und Hannah Fiedler (Bad Freienwalde).

Alle Schüler verstanden es, mit guter Lesetechnik und interessanten Informationen über das jeweils von ihnen vorgestellte Buch das Publikum der Veranstaltung zu begeistern. Unterschiede der Vorlesequalität zeigten sich jedoch beim Vortragen eines ihnen vorgelegten Fremdtextes. Die vielen sehr guten Leistungen machten der Jury die Siegerauswahl nicht leicht. Letztlich gewann Sara Boggasch von der Burgschule Lebus. Die Schülerin hatte das Buch „Zimt und weg“ von Dagmar Bach vorgestellt. Ihr folgte als Zweitplatzierte Meike Treske von der Seelower Grundschule. Falko Micklich gratulierte den Schülern herzlich und lobte die anderen Teilnehmer des Wettbewerbs. Gleichzeitig dankte er allen an der Vorbereitung und Durchführung der zahlreichen Lesungen Beteiligten. Alle Schüler erhielten eine Teilnehmerurkunde und als kleine Anerkennung das Buch „Das Museum der sprechenden Tiere“ von Helene Cooper.

Die Siegerin des Kreisausscheids, Sara Boggasch, qualifizierte sich zur Teilnahme am Regionalausscheid des Lesewettbewerbs Brandenburg Nord-Ost der am 30. März in Strausberg stattfindet. Zudem erhielt sie eine Einladung zur Leipziger Buchmesse.