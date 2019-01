Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Wenn nicht gerade Pausenzeiten waren, konnten Arbeiter der Firma Engron bereits in dieser Woche wieder im Baustellenbereich der Berliner Straße und damit einem Teilstück der Bundesstraße 158 beobachtet werden. Trotz Durchfahrtsverbot nutzen nicht nur Einheimische die zurzeit offene Zufahrt, die bis vor einer Woche in Höhe der Waldstadt durch Betonteile versperrt war.

„Es gibt keine Alternative zur Vollsperrung“, erklärte nun Brandenburgs Verkehrsministerin Kathrin Schneider am Mittwoch im Landtag in Potsdam auf die Anfragen der Abgeordneten Jutta Lieske (SPD) und Marco Büchel (Linke). Über die Maßnahme, an der die Stadt Bad Freienwalde, der Trink- und Abwasserverband Oderbruch-Barnim und der Landesbetrieb Straßenwesen beteiligt sind, sei intensiv beraten worden. Es gehe dort nicht nur um die Erneuerung der Straßendecke, sondern auch um Trinkwasser- und Schmutzwasserleitungen, die Regenentwässerung und andere Medien. Mit Blick auf die Sicherheit, Belange des Arbeitsschutzes und die Komplexität der Bautechnologie sie die Vollsperrung unumgänglich. Diese bestehe, so die Ministerin, bereits seit Baubeginn. „Der Durchfahrtsverkehr ist nicht zugelassen“, erklärte sie mit Hinweis auf die Beschilderung. Leider habe man aber feststellen müssen, dass das Verbot nicht eingehalten wird. Zudem sei es zu Zerstörungen in bereits fertiggestellten Bereichen gekommen und habe es ernsthafte Gefährdungen der Arbeiter gegeben.

Dennoch werde weiter darüber nachgedacht, wie der Verkehr für Anlieger und Notdienste reguliert werden kann. „Wir werden uns alles noch einmal anschauen“, kündigte Kathrin Schneider an, verwies aber zugleich darauf, dass die Baufirmen angekündigt haben, die Arbeiten bei entsprechender Witterung ab Montag fortzusetzen. Und dann werde der Bereich auch wieder ganz gesperrt. Ob eine Öffnung in den Abendstunden für Anlieger eingerichtet werden kann, sei noch offen, so die Ministerin. Auf die Nachfrage von Jutta Lieske, ob für Rettungsfahrzeuge ein Kraneinsatz denkbar und andernorts schon einmal erprobt worden ist, konnte Kathrin Schneider nicht antworten. Sie sicherte jedoch zu, eine Antwort nachzureichen.

Jutta Lieske hatte in ihrer Anfrage auch auf die Belastungen für die Anlieger und Nutzer auf den Umfahrungsstrecken aufmerksam gemacht und zum Beispiel an den fehlenden Radweg an der B 167 zwischen Falkenberg und Bad Freienwalde erinnert. Sie hatte ihre Frage nach anderen Formen der Baustellensicherung zudem mit Blick auf weitere anstehende Maßnahmen wie den Brückenabriss in der Kurstadt gestellt und ebenfalls den Frust der Gewerbetreibenden angesprochen.