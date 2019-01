Winter-Entlassungen mit hohem Risiko

Oliver Schwers

Eberswlalde (MOZ) Wer hätte das gedacht? Obwohl Fachkräfte immer knapper werden, schicken Unternehmer immer noch im Winter Beschäftigte nach Hause. Sie laufen Gefahr, ihr Personal im Frühjahr bei der Konkurrenz wiederzufinden.

Dabei ist der Winter bis jetzt so mild, dass selbst viele Baufirmen nicht entlassen, sondern weitermachen. Denn die Auftragsbücher sind voll, Fachkräftekapazitäten rar. Die früher gängige Praxis, halbe Betriebsbelegschaften für ein Vierteljahr oder gar länger vorübergehend zu kündigen, nimmt rapide ab. Dennoch muss die Arbeitsagentur im Januar den saisonüblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit verzeichnen. Zwar ist sie mit 8,1 Prozent in den Landkreisen Uckermark und Barnim so niedrig wie nie zuvor seit Anfang der 90er-Jahre, liegt aber mit 0,7 Prozentpunkten über dem Vormonat. Unter dem Strich sind es rund 1000 Männer und Frauen, die zusätzlich nach einem neuen Job suchen.

Winterbranchen mit Entlassungen sind nach wie vor der Garten- und Landschaftsbau, das Bauhandwerk und vor allem der Hotel- und Gaststättenbereich. Hier spitzt sich die Situation zu, weil ein Koch nicht immer im März zurückkommt, wenn er anderswo einen besseren Job gefunden hat. Und auch die Landwirtschaft hält sich mit Winterkündigungen zurück, denn gute Leute stehen schon lange nicht mehr Schlange. „Befristete Entlassungen sind sehr risikoreich“, bestätigt Petra Röhlinger-Hissnauer, Chefin der Eberswalder Arbeitsagentur. „Wir merken, dass viele Unternehmen zunehmend versuchen, ihre Leute das ganze Jahr über zu beschäftigen.“

Freie Jobs gibt es derzeit 2220 in beiden Landkreisen. Darunter sind Handwerksberufe, Metallbauer und Installateure. Deshalb erwartet die Agentur schon im Februar einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit. Sie liegt ohnehin 0,9 Prozent unter dem Vorjahresmonat. Damit setzt sich der seit Jahren anhaltende Trend fort.

Allerdings zeigen sich regional Veränderungen. In Bernau mit der weit und breit besten Quote von 3,8 Prozent herrscht nach übereinstimmenden Angaben von Arbeitsagentur und Jobcenter Barnim eine hohe Fluktuation. Hier halten sich die Kunden der beiden Vermittlungsbehörden in etwa die Waage. Wer seinen Job verliert, findet schneller einen neuen als in Eberswalde oder Schwedt. Ohnehin hängt der Schwedter Bereich immer weiter zurück, obwohl sich gerade hier ein wichtiger Industriekern von Brandenburg befindet. Mit einer aktuellen Arbeitslosigkeit von 11,5 Prozent kommt der Geschäftsstellenbereich zwar noch unter dem uckermärkischen Durchschnittswert weg, aber schon längst hat der stark ländlich geprägte Raum Templin bessere Zahlen.

Das liegt an einer sich offenbar stark verfestigenden Langzeitarbeitslosigkeit. Das uckermärkische Jobcenter sucht schon seit längerer Zeit nach den Ursachen dieser kaum verständlichen Situation, bislang aber bleibt das Phänomen rätselhaft. Auch Eberswalde liegt von den im Deutschlandvergleich schlechten Uckermark-Werten nicht mehr weit entfernt mit einer Arbeitslosenquote von 9,2 Prozent.