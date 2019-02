Wieder kein Spiel in Neugersdorf

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die Spieler des FC Oberlausitz Neugersdorf standen Ende Juli wie die Deppen in Rathenow da. Der FSV Optik als Regionalligaaufsteiger aus Brandenburg hatte die Gäste aus Sachsen am 1. Spieltag ganz kalt erwischt und klar mit 4:1 besiegt. Einen Überraschungseffekt gab es danach nicht mehr. Die Optiker siegten erst wieder am 13. Spieltag, zwischendurch gab es einen Punkt durch ein Remis. Bis zum Ende der Hinrunde folgten zwei weitere Remis. Daher steht der märkische Aufsteiger mit nur 9 Punkte am Tabellenende.

Die für den 2. Dezember angesetzte Auftaktpartie in die Rückrunde fand für die Havelländer und Oberlausitzer nicht statt. Das Herbstwetter machte dem einen Strich durch die Rechnung. Die Neugersdorfer haben noch eine Rechnung zu begleichen. Zudem sind auch sie akut abstiegsgefährdet. Sie rangieren unmittelbar vor dem FSV Optik auf Platz 17, haben aber schon 19 Punkte auf dem Konto. Mit einem Sieg wären die Gastgeber weit nach oben geklettert, wo es bis Platz 7 sehr eng zugeht. Die Rathenower wären drei Punkte näher heran gerutscht an den ersten Nichtabstiegsplatz, der momentan elf Punkte entfernt liegt. Das Spiel sollte an diesem Samstag nachgeholt werden. Doch es fiel dem Winter zum Opfer. Stattdessen testet sich der FSV Optik daheim gegen den 1. FC Lok Stendal. Anpfiff: 13.00 Uhr.