Fahrerkarte in der Unterhose

MOZ

Walsleben Mit einem manipuliertem Fahrtenschreiber ist ein Lkw-Fahrer in eine Polizeikontrolle geraten. Die Beamten kontrollierten den aus Polen stammenden Mann am Dienstag gegen 11 Uhr auf einem Parkplatz an der A 24 zwischen der Autobahnraststätte Walsleben und der Abfahrt Herzsprung. Weil die Polizisten Unregelmäßigkeiten am Fahrtenschreiber bemerkten, forderten sie den Fahrer auf, die Bedieneinheit herauszugeben. Dieser stritt die Manipulation ab. Daraufhin durchsuchten die Beamten den Mann. In seiner Unterhose hatte er zwei fremde Fahrerkarten, in einem weiteren Kleidungsstück fand sich dann auch die Bedieneinheit. Sowohl gegen den Fahrer als auch den Fahrzeughalter wurden Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet.(red)