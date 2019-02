Auch der Landrat erwartet Praktikanten

René Wernitz

Potsdam/Havelland (MOZ) Es ist wohl die wichtigste Massenveranstaltungen zur beruflichen Orientierung von Schülern ab Klasse 7, die das Land Brandenburg zu bieten hat. Am 28. März ist wieder „Zukunftstag“, die inzwischen 17. Auflage. Mädchen und Jungen können und sollen sich sich bei potentiellen Arbeitgebern ausprobieren und wichtige Erkenntnisse für die Berufswahl erlangen.

Laut gemeinsamen Angaben aus dem Bildungs- und dem Arbeitsministerium hätten sich 2018 rund 6.500 Jugendliche landesweit beteiligt. Rund 730 Anbieten hätten etwa 9.000 Praktikumsplätze bereitgestellt.

Freilich gab es auch havelländische Arbeitgeber, die auf diese Weise Kontakt zu möglichem Nachwuchs herstellten. Wie gewohnt gehen die Schüler nicht spontan in Betriebe, Behörden und Institutionen. Die jungen Leute wählen auf www.zukunftstagbrandenburg.de für sich aus, was bzw. wen sie kennenlernen wollen. Für den Aktionstag 2019 gibt es bereits mehr als 1.500 Angebote für Praktikumsplätze. Gegenwärtig können alle interssierten Anbieter über die Internetplattform eingeben, wofür sie werben. Kürzlich waren es erst 13 Arbeitgeber aus dem Landkreis Havelland, die 80 Praktikumsplätze für Mädchen und ebenso viele für Jungen anzeigen. Beispiel: Landkreis Havelland in Rathenow. Die Kreisverwaltung lädt fünf Mädchen und fünf Jungen zum Kennenlernen ein. Los geht es um 10.00 Uhr mit Begrüßung im Großen Sitzungssaal und Infos zu Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Das Ganze dauert nur etwa zwei Stunden. Als Ansprechpartnerin wird Susanne Klaus genannt, Sachbereichsleiterin für Aus-, Fort- und Weiterbildung. Plätze sind hier noch an interessierte Schüler zu vergeben.

Wie seitens des Landkreises bereits erfolgt, können sich alle anderen den potentiellen Interessierten auf diese Weise zeigen. Auf der Online-Aktionslandkarte des Zukunftstags erscheinen tagesaktuell die Angebote und freien Plätze in den verschiedenen Regionen. Wer übrigens Potsdam bevorzugt, findet dort auch verschiedene Ministerien unter den Anbietern. Dort hervor sticht das Innenministerium mit insgesamt 48 Praktikumsplätzen, von denen erst wenige gebucht sind.

Das bereits ausgebuchte Bildungsministerium, das den mit 57.000 Euro aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) geförderte Projekt Zukunftstag-Projekt betreut, erwartet drei Mädchen und drei Jungen am 28. März.