Städtepartnerschaft emw / ovo

Schwedt (MOZ) Die Städtepartnerschaft zwischen Leverkusen und Schwedt gibt es seit genau30 Jahren. Der Vertrag dazu wurde 1989 unterzeichnet – noch vor dem Wendeherbst. Das 30-jährige Jubiläum wollen beide Städte mit gegenseitigen Besuchen von Einwohnern begehen. „Das ist Kern der Partnerschaft: Die Bürger sollen sich begegnen“, sagt Schwedts Bürgermeister Jürgen Polzehl.

Die Stadt will ihre fünf bestehenden Städtepartnerschaften generell voranbringen. Aktivitäten mit den Kommunen sollen abgestimmt, die Begegnung zwischen den Bürgern gefördert sowie kulturelle und sportliche Aktivitäten ausgetauscht werden. Deshalb will der Bürgermeister einen Städtepartnerschaftsverein gründen und gleich auch dessen Vorsitzender sein. Das hat er den Stadtverordneten vorgeschlagen, die darüber auf ihrer nächsten Sitzung am 28. Februar abstimmen werden.

„Wir waren in Prenzlau, wo es schon so einen Verein gibt, und haben uns informiert“, erklärt der Bürgermeister. „Die Bürgerbeteiligung ist es uns wert, so einen Verein zu gründen. Außerdem hat er den Vorzug, das Vereinsmitglieder Spenden einwerben können.“ Die Stadt Schwedt würde den jungen Verein zur Erfüllung seiner Ziele mit einem Zuschuss von 10 000 Euro pro Jahr unterstützen ab 1. Januar 2020.

Aus Sicht des Bürgermeisters liegt die Vereinsmitgliedschaft im städtischen Interesse, da das dauerhafte Aufrechterhalten einer Städtepartnerschaft nur gelingen könne, wenn sie durch viele Akteure gelebt werde. „Es braucht vor allem die Menschen in den Partnerstädten, die sich kümmern und dafür Sorge tragen, dass die Freundschaftsbande erhalten bleiben.“ Der damit verbundene organisatorische Aufwand ist enorm und soll mit der Vereinsgründung auf breitere Schultern gestellt werden.

Das 30-jährige Jubiläum mit Leverkusen wird an einem Septemberwochenende gefeiert. Dann soll ein Bus voller Leverkusener Einwohner nach Schwedt kommen. Ihre Teilnahme am Nationalparklauf, an Ausstellungsbesuchen, Konzerten und Stadtrundfahrten ist angedacht. Ein gemeinsames Ereignis wird in diesem Jahr außerdem mit Chojna begangen – das 30-jährige Jubiläum des Wiederaufbaus der dortigen Marienkirche. Sie zählt zu den größten Kirchen der Backsteingotik in Polen, ihr Wiederaufbau war auch mit deutscher Hilfe möglich geworden.

Schwedt unterhält Städtepartnerschaften nicht nur zu Leverkusen, sondern auch zu den polnischen Städten Chojna und Gryfino (seit 1994), zu Koszalin (2004) und seit 2018 zu Tuapse in Russland. Dort ist auch ein Jugendaustausch geplant.