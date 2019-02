Uckermark braucht eine Hochschule

Ina Matthes

Prenzlau (MOZ) Berlinfern, ländlich abgehängt? Die Uckermark sucht nach Entwicklungsmöglichkeiten. Am Donnerstag wurde eine Studie vorgestellt zur Zukunft der Region bis 2030 .

Es gibt eine Hochschule, ein Gründerzentrum mit jungen Firmen und florierenden Tourismus. Das sind Ideen für die Uckermark 2030. Festgehalten sind sie in einer Studie, die eine Tochtergesellschaft des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln für die Region angefertigt hat. Am Donnerstagnachmittag wurde sie erstmals in Prenzlau vorgestellt. In Auftrag gegeben hatte die Analyse der Arbeitskreis Nord-Zukunft Uckermark, eine Initiative der regionalen Wirtschaft.

Wenn die Region die Wirtschaft entwickeln und Fachkräfte halten und gewinnen will, dann braucht sie vor allem eine bessere Infrastruktur. „Von der Politik erwarten wir, dass die Infrastruktur in den Bereichen Straße, Schiene und 4G/5G-Mobilfunk verbessert wird, um das Umfeld für Fachkräfte zu verbessern“, sagt Wulf Spitzley, Sprecher der Geschäftsführung der PCK Raffinerie in Schwedt und Vorsitzender des Arbeitskreises Nord. Zu den aus Sicht der Wirtschaftsexperten erforderlichen Verbesserungen zählen unter anderem ein Anschluss von Schwedt an die Autobahn, ein neuer Grenzübergang nordöstlich der Stadt, schnellere Bahnanbindungen in kürzeren Taktzeiten. Mindestens ebenso wichtig ist die digitale Infrastruktur. Von Berlin Mitte aus kommt man beispielsweise inzwischen in einer knappen Stunde mit dem Zug nach Angermünde, die Funkverbindung auf der Strecke gilt allerdings als miserabel. „An erster Stelle steht hier der Aufbau eines flächendeckenden 5G-Mobilfunknetzes.“ fordern die Verfasser der Studie. Auch eine großflächige Versorgung mit Glasfasernetzen müsse gewährleistet werden.

Als weiteren wichtigen Punkt sehen die Kölner Experten, Wissen und Innovation in die Region zu bringen. Ein Ort dafür könnte ein Gründerzentrum sein, das in Zusammenarbeit mit den Großunternehmen PCK und der Papierfabrik Leipa im Industriepark Schwedt entstehen könnte. Das PCK wolle die Ansiedlung junger Firmen in einem solchen Zentrum unterstützen, sagt Wulf Spitzley. „Für das PCK sind Innovationen im Bereich der digitalen Geschäftsprozesse besonders interessant.“ Auch die Ansiedlung einer Hochschule wird in dem Konzept vorgeschlagen.

Die demografisch Entwicklung in der Uckermark verlaufe deutlich positiver als erwartet, heißt es in der Studie. Bauland und Gewerbeflächen im Raum Angermünde werden inzwischen bereits knapp.