Fahndung nach Auto von Krimiautor läuft

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Krimiautor Jörg Böhm fährt nun mit einem geliehenen Auto zu seinen Lesungen. Vor einer Woche wurde ihm sein Mazda nach einer Veranstaltung an der Viadrina gestohlen. Der Schreck sitzt ihm noch in den Gliedern. Die deutsch-polnische Fahndung läuft.

Am Mittwoch las Jörg Böhm in der Hutten-Buchhandlung aus seinem Kreuzfahrt-Krimi „Niemands-Blut“ vor. Nach der Lesung wollte er mit seinem Auto wieder nach Berlin fahren. Doch sein weißer Mazda CX-3 fuhr ihm vor der Nase davon. Ein Dieb hatte den parkenden Pkw in der Regierungsstraße an der Viadrina geknackt – „Ich war noch etwa 50 Meter entfernt, als plötzlich Scheinwerfer aufleuchteten und der Motor ansprang“. Auch noch eine Woche später sitzt dem Buchautor der Schreck im Nacken. „Hat jemand noch ein Bett frei, falls mein Auto nicht mehr da ist?“, fragte er die Zuhörer bei einer Lesung in Wildau am Dienstag. Wenn er nach den Veranstaltungen auf den Parkplatz zu seinem geliehenen Auto gehe, denke er: „Oh Gott, bitte lass die Scheinwerfer nicht wieder angehen.“ – wie beim Autoklau letzte Woche.

Nach Polizeiangaben sei sofort die Fahndung gemeinsam mit der Bundespolizei eingeleitet sowie das Gemeinsamen Zentrum (GZ) für die deutsch-polnische Polizei- und Zollzusammenarbeit unterrichtet worden – das wiederum die polnische Polizei über Funk sensibilisiert habe. „Wir haben sofort den polnischen Kollegen Bescheid gegeben“, erklärt Uwe Breuning vom GZ. Diese wiederum hätten über Funk alle umliegenden regionalen Polizeistreifen informiert.

„Wir sind die Servicedienstleister für unsere Kollegen“, erklärt Peter Kurpiers. Der ehemalige Leiter und heutige Mitarbeiter des GZ repräsentiert die bilaterale Fahndungs-Zusammenarbeit in Swiecko, nahe Frankfurt. Eine der Aufgaben ist die Beantwortung der 20 000 Ersuche pro Jahr. Dazu zählen Anfragen zur Fahrerlaubnis, zur Korrektheit des Autokennzeichens oder Fahndungen. Seit über zehn Jahren, mit dem Wegfall der deutsch-polnischen Grenze, ist der verglaste, ehemalige Bürokomplex in Swiecko 24 Stunden täglich geöffnet. Mit dem Abkommen zur deutsch-polnischen Zusammenarbeit sind die Dienststellen „gemischt“ und „dauerhaft“ besetzt. Zu den 15 Brandenburger Polizisten kommen noch je einer aus Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen hinzu. „Hier in Frankfurt/Slubice ist das Nadelöhr“, sagt Kurpiers. Die Vorkommnisse seien höher als anderswo. Zum Beispiel Autoschieberei.

Ob die Fahndung nach dem Auto des Krimiautors erfolgreich sein wird, scheine eine Glückssache zu sein. „Ist zufällig eine Streife in der Nähe. Oder taucht der Dieb sofort im Verkehr unter und ist weg?“, so Breuning. In Polen würden viele gestohlene Fahrzeuge wieder gefunden, die zuvor in einer Schrauberwerkstatt umgemodelt worden seien. Andererseits fahren auch viele Hehler gleich in andere osteuropäische Länder weiter.

Allein Böhm’s Versicherung habe in Berlin täglich mit fünf bis acht Autodiebstählen wöchentlich zu tun. „Im Bekanntenkreis habe ich auch einige Betroffene“, sagt der Autor, der Strafanzeige gegen Unbekannt stellte. Ein Mitarbeiter der Versicherung ermittelte den Zeitwert seines Autos, das mit ihm 52 000 Kilometer fuhr.

Der neue Pkw soll wieder ein Mazda sein. „Schließlich habe ich noch neue Sommerreifen für das Modell“, so Böhm. Und der Lesungs-Marathon steht im Februar und März erst noch bevor.