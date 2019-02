Hospiz soll noch 2019 eröffnet werden

Joachim Eggers

Woltersdorf (MOZ) Das Hospiz in der Schleusenstraße in Woltersdorf soll im Spätherbst eröffnet werden. Das hat Angelika Behm, die Geschäftsführerin der Trägergesellschaft, im Sozialausschuss in Erkner mitgeteilt, wo sie das Projekt vorstellte. Für den 1. März ist nach ihren Worten Richtfest geplant.

Das erste Hospiz für die Landkreise Oder-Spree und Märkisch-Oderland wird derzeit in der Woltersdorfer Schleusenstraße gebaut, auf einem Grundstück hinter dem Evangelischen Krankenhaus „Gottesfriede“. Das gehört zum Gesellschafterkreis der GmbH, ebenso wie die Krankenhausgesellschaft von Märkisch-Oderland. Dritter Partner ist die Diakonie-Hospiz Wannsee GmbH.

Das ebenerdige Objekt wird Platz für 14 Gäste bieten, wie die Betreiber zu den unheilbar kranken Bewohnern sagen. Dass dieser Zustand von Ärzten bescheinigt wird, ist auch Kriterium für die Aufnahme. Der Tagessatz liegt bei 382 Euro.

Marko Gührke von der SPD-Fraktion fragte nach der Zusammenarbeit mit dem Hospizverein Fürstenwalde, dessen Mitglied die Stadt Erkner ist, und wollte außerdem wissen, ob auch eine Mitgliedschaft beim Hospiz denkbar wäre. Angelika Behm verwies auf den Neuenhagener Förderverein Polarstern, dort sei das möglich.