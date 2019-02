Mahnende Worte der Erinnerung

Cornelia Link-Adam

Kienitz (MOZ) 70 Bürger, Politiker, Gäste verschiedener Institutionen sowie Schüler haben am Donnerstag am Panzerdenkmal an den 74. Jahrestag der Bildung des Kienitzer Brückenkofpes zum Westufer der Oder durch die Rote Armee gedacht. Kränze wurden auch am Mahnmal für alle Opfer des Krieges abgelegt.

Schon vor Beginn der Gedenkveranstaltung hielten Vanessa Frauendorf und Pauline Pilaczek ein Banner mit dem Wort „Frieden“ in mehreren Sprachen vor dem Panzer hoch. Ein klares Signal wollten die Acht- und Neuntklässler der Letschiner Fontane-Schule damit setzen und dokumentierten mit der Medien-AG die Veranstaltung mit Fotos, Videos und Interviews.

Viele Gäste fotografierten nicht nur den alten T34, sondern auch davor die Gedenktafel aus DDR-Zeiten, worin zu lesen ist, dass Kienitz am 31. Januar 1945 dank der Roten Armee der erste vom Faschismus befreite Ort war. Nebenan verteilten Vertreter der Partei Die Linke wärmenden Kaffee und Tee – das bei Eiswind und Temperaturen um den Gefrierpunkt rege angenommen wurde. Roland Grund, Ortsvorsteher von Kienitz, begrüßte in seiner Rede nicht nur die Kienitzer, sondern auch viele Politiker, Gäste vom Volksbund Kriegsgräberfürsorge und der Botschaft der Russischen Föderation. „Vor 74 Jahren begann mit der Bildung des Brückenkopfes hier die Leidenszeit für unsere Bürger, woran wir jährlich erinnern“, so Grund. Als Botschaft für die kommende Generationen nannte er den Erhalt des Weltfriedens. Annemarie Worpus vom Bauhof der Gemeinde Letschin und die Schüler Chantal Buche und Josey Pommerening rezitierten Kurzgedichte, es gab Kranzniederlegungen und Schweigeminuten. Dazwischen fand Michael Böttcher, Bürgermeister von Letschin, deutliche Worte gegen Geschichts-Verzerrung der AfD, die die Verbrechen Nazideutschlands verharmlose. Den Frieden zu bewahren, war seine wichtigste Botschaft, auch für die Jugend. „Wacht auf, steht auf gegen Demagogen, die Geschichte fälschen wollen. Wir haben nur eine Welt.“ Für den 75. Jahrestag im kommenden Jahr kündigte er an, alle Botschafter der vier Siegermächte und Polen hier zum Friedensforum zusammen bringen zu wollen.

Das hörte auch Olga Titkova, Vertreterin der Botschaft der Russischen Föderation gern. „Wir sind gegen den Krieg, gegen Fälschung der Geschichte und setzen uns für den Frieden ein.“ Landrat Gernot Schmidt fügte an: „74 Jahre, das sind eine lange Zeit, zumal viele Zeitzeugen der Barbarei schon von uns gegangen sind.“ Dass die Jugend teilnahm, freute ihn sehr. Ihnen gab er mit auf den Weg, wachsam zu sein. „Seid immun gegen Leute, die das Geschehene verhöhnen.“

Vor dem Mahnmal für alle Opfer des Zweiten Weltkrieges gegenüber vom Panzerdenkmal stellte Pfarrer Frank Schneider die Jahreslosung „Suche den Frieden und jage ihm nach“ in den Mittelpunkt seiner Rede. Die Suche nach dem Frieden beginne mit Erinnerung, nicht mit Vergessen. „Wer ignoriert und negiert, nimmt den Opfern zum zweiten Mal die Würde.“ Nach dem gemeinsamen Vaterunser wurden auch am Mahnmal viele Kränze und Blumen niedergelegt.