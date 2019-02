Als Duo in die Öffentlichkeit

Nadja Voigt

Zollbrücke (MOZ) Schauspieler, Regisseure, Dramaturgen: Sie alle stehen mehr oder weniger im Rampenlicht eines Theaters. Doch wer ist hinter den Kulissen zugange? Zum 20. Geburtstag des Theaters am Rand in Zollbrücke gibt das Oderland Echo den Mitarbeitern eine Bühne und holt sie ins Rampenlicht. Heute: das Team Öffentlichkeitsarbeit.

Schon im Jubiläumsjahr 2018 haben Uwe Wolf und Jörg Kitzing Theaterluft schnuppern können. Seit dem 1. Januar sind sie über eine Förderung durch den Europäischen Sozialfonds mit der Erarbeitung einer Marketing-Strategie betraut. Alles das, was in den Jahren zuvor aufgebaut und aus Zeitgründen mehr oder weniger nebenbei laufen musste, wurde nun in die Hände des früheren Zeitungsredakteurs und des Grafikers gelegt. Als Team haben sie schon gut zueinander gefunden, berichten die beiden beim Arbeitstreffen im Theater am Rand. Uwe Wolf kennt das Theater schon lange als Zuschauer und freut sich, nun daran mitwirken zu können, das Haus für die nächsten 20 Jahre fit zu machen.

Dafür wollen Uwe Wolf und Jörg Kitzing zum einen kontinuierlich Öffentlichkeitsarbeit betreiben und professionalisieren. „Aufnehmen, was da ist“, beschreibt Uwe Wolf seine Aufgabe. Und eigene Ideen umsetzen. Das bisherige Publikum pflegen und ein neues, jüngeres dazu gewinnen. Für das Theater und seine Macher begeistern. Beide begreifen das als großes Spielfeld und eine sehr reizvolle Aufgaben, berichten sie im Fachwerkhaus, in dem vor 20 Jahren alles begann.

Bei ihrer Arbeit wollen sie auch neue Wege gehen, andere Kanäle bespielen, wie sie sagen. Gibt es Entwürfe, dürfen alle im Theater mal gucken – Schulterblickrunde nennt Grafiker Jörg Kitzing das. Ihm liegt an einer klaren typographischen Aufarbeitung aber auch einem wiedererkennbaren Strich in der Gestaltung. Das ist den neuen Flyern mit dem Programm des ersten halben Jahres auch schon anzusehen.

Gezielt sollen die (künftigen) Besucher angesprochen werden, verraten die beiden ihre Strategie. Und nutzen dafür alle Kanäle: Youtube, Facebook, die Homepage des Theaters. „Dabei versuchen wir auch eine neue Art dessen, was wir senden. Gestalten es persönlicher, sind bei den Proben dabei und lassen die Zuschauer daran teilhaben, interviewen einzelne Akteure oder zeigen, wie Dinge entstehen“, erzählt Uwe Wolf. Und es gibt neue Aktionen: Wie die Fahrradtour oder nun die Bustour. Dafür hat sich Grafiker Jörg Kitzing die visuelle Umsetzung überlegt. So war Tobias Morgenstern am gestrigen Abend in der Bad Freienwalder Stadtverordnetenversammlung mit einem großen (Haltestellen)Schild präsent, um für den Kulturbus zu werben, der künftig an den Wochenenden durchs Oderbruch fahren soll.