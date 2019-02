Nach Zoff im Ortsverband: Andres Irmisch aus CDU ausgetreten

Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Vorigen Freitag trat Oberkrämers Gemeindevertreter Andres Irmisch (45) aus der CDU aus, wie er am Donnerstag mitteilte. „Mir geht der Kurs auf Bundes- und Landesebene als Unternehmer und als normal denkender Mensch gegen den Strich“, sagte er dieser Zeitung. Zudem fehle ihm das Vertrauen in den Ortsverband. Irmischs Enthaltungen zu CDU-Anträgen (Straßenausbaubeiträge, Namensänderung für Schwante) führten in jüngster Zeit zu internem Streit mit Oberkrämers CDU-Chef Bernd Ostwald. Irmisch, 2013 aus Sympathie zum Bundestagsabgeordneten Uwe Feiler der CDU beigetreten, überlegt, als Parteiloser zur Kommunalwahl anzutreten. Mit seinem Parteiaustritt gibt der Schwanter Immobilienmakler zudem den Kreisvorsitz der CDU-Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) ab. Ein schwerer Schritt, aber eine logische Konsequenz, so Irmisch.