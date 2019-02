In die Zukunft mit grünem Strom

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Die Städtischen Werke Angermünde haben 2018 ein sehr gutes Wirtschaftsjahr abgeschlossen und planen neue Projekte. So bietet die Stromversorgung inte­ressierten Kunden künftig­ 100 Prozent grünen Strom.

Eine warme Wohnung, Licht auf Knopfdruck und zu jeder Zeit Strom aus der Steckdose in der Küche, im Büro oder in der Werkstatt, das zählt heute zu den wichtigsten Grundbedürfnissen. Strom, Gas und Fernwärme, das ist die Energie, mit der die Städtischen Werke Angermünde diese Lebensgrundlagen zuverlässig sichern. Der kommunale Energieversorger steht gut und sicher im Geschäft. „Das Wirtschaftsjahr 2018 zählt für unseren Unternehmensverbund zu einem unserer besten. Wir haben ein solides Ergebnis und richten uns sicher auf die Zukunft aus“, versichert Benjamin Noack. Er ist Geschäftsführer für den technischen Bereich der Stadtwerke und führt gemeinsam mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Jörg Gehrike die Stadtwerke seit dem Tod der früheren Chefin Sybille Holzäpfel vor gut einem Jahr weiter. Der Aufsichtsrat hat beiden langjährigen Unternehmensmitarbeitern das Vertrauen ausgesprochen. Die Doppelspitze sehen beide als Gewinn. „Jeder ist Spezialist und erfahren auf seinem Gebiet und gemeinsam können wir Entscheidungen dadurch besser abstimmen und auf zwei Schultern tragen“, betont Benjamin Noack.

Für das gute Gesamtergebnis 2018 machen sie auch ihre Transparenz und Kundennähe verantwortlich. „Gerade der Strommarkt, der an der Börse gehandelt wird, ist enormen Schwankungen ausgesetzt, da muss man sehr überlegt und vorausschauend einkaufen und das ist uns gelungen“, freut sich Jörg Gehrike. Zum Spekulieren sei man gezwungen, gewagte Risiken wolle das kommunale Unternehmen aus Verantwortung für die Region dennoch nicht eingehen, um die Preise stabil zu halten. „Wir sind zwar nicht der billigste Stromanbieter, aber wir haben sehr gute und faire Preise und haben mit unserem Sonderprodukt Angerspar sogar eines der günstigsten im Netzgebiet“, so Gehrike. „Die Kunden schauen zunehmend nicht nur auf den Preis, sondern auch auf Beratung, Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit.“

Dabei sei der eigentliche Strompreis der minimalste Anteil am Gesamtpreis, der vor allem durch Steuern und Umlagen wie EEG-Umlage bestimmt wird, die der Energieversorger nicht beeinflussen kann. Der Anteil des verkauften Stroms aus erneuerbarer Energie stieg im vergangenen Jahr auf 50 Prozent, der vor allem aus Biogas- und Solaranlagen stammt. Strom aus Windenergie werde dagegen im Netzbetrieb nur durchgeleitet. „Wir müssen in Größenordnungen in den Netzausbau investieren. Das ist Voraussetzung, um die Energiewende zu gestalten“, betont Benjamin Noack.

Die Stadtwerke erzeugen selbst keinen eigenen Strom. „Dafür sind wir zu klein, aber wir beteiligen uns im Verbund mit anderen Stadtwerken an zwei Unternehmen für Erneuerbare Energie. Das schließt aber nicht aus, in Zukunft doch mal eine eigene Anlage zu betreiben“, sagt Benjamin Noack.

Die Stromversorgungs GmbH der Stadtwerke ist Netzbetreiber in der Kernstadt Angermünde, verkauft Strom jedoch nicht nur an ihre rund 10 000 Netzkunden, sondern auch bundesweit an Vertriebskunden, deren Zahl inzwischen die Netzkunden übertrifft und weiter steigt. Vielleicht auch, weil das Energie Open Air am Wolletzsee die Angermünder Stadtwerke bekannt machen und die Preisstabilität. In diesem Jahr senken die Stadtwerke sogar die Strompreise gegen den Trend.

„Wir wollen jetzt auch in den Ortsteilen präsenter sein und schaffen uns deshalb einen nagelneuen, schicken Energiebus an, der so zusagen unser rollendes Kundencenter ist, um Kunden auf dem Lande ohne weite Wege beraten zu können, Fragen vor Ort zu klären und natürlich auch neue Produkte vorzustellen. Dazu gehört ab diesem Jahr grüner Strom. Die Stromversorgung Angermünde bietet auf Wunsch 100 Prozent Ökostrom.