Steigende Einwohnerzahlen in Gransee und  Sonnenberg

Matthias Henke

Gransee (MOZ) 27 Einwohner weniger als im Vorjahr lebten Ende 2018 im Amt Gransee und Gemeinden. Waren Ende 2017 hier noch 9 195 Frauen und Männer mit Erstwohnsitz gemeldet, waren es zuletzt nur noch 9 168. Das geht aus der aktuellen Einwohnerstatitik hervor, die die Verwaltung vorgelegt hat. „Bis vor drei Jahren zeigte der Trend noch kontinuierlich nach unten, vor zwei Jahren konnten wir dann erstmals wieder einen Zuwachs verzeichnen. Vor einem Jahr sind wir ungefähr auf diesem Level geblieben, nun haben wir dieses Jahr wieder verloren, aber nur 0,2 Prozent“, so Fachbereichsleiter Wolfgang Schwericke von der Amtsverwaltung, der aber auf die unterschiedlichen Entwicklungen der Gemeinden und Ortsteile verweist. „Positiv ist die Entwicklung in der Kernstadt, wo wir zulegen konnten. Das ist sicher auch das Ergebnis unsere Ansiedlungspoltik“, ist er überzeugt. „Sonnenberg mit plus sieben ist auch nicht unerfreulich. Man darf auch nicht vergessen, wir waren im Amt auch schon einmal unter der 9000er-Marke“, so Schwericke weiter. Mit der Erschließung weiterer Wohnbauflächen in Gransee sehe er die Stadt gut aufgestellt.

Auch für Zuzug in den Gemeinden werde etwas getan, indem etwa Baulandkataster erstellt und veröffentlicht werden, in denen bauwillige potenzielle Neubürger nach baureifen Flächen recherchieren können. Für die Gemeinde Großwoltersdorf gibt es ein solches Kataster bereits. Auf der Internetseite des Amtes wird darauf verwiesen. Für die anderen amtsangehörigen Gemeinden sind ähnliche Dokumente in Arbeit, auch wenn es zuletzt in dieser Angelegenheit hakte. So stellten die Gemeindevertreter Schönermarks Ende November einen entsprechenden Beschluss zurück, in Sonnenberg flog das Thema aufgrund von weiterem Abstimmungsbedarf von der Tagesordnung. Man sei aber an diesem Thema dran, versichert Schwericke. „Wir werden das sukzessive auch für alle anderen Gemeinden machen. Die Absprachen laufen“, sagte er.

Immer noch werden pro Jahr im Amt Gransee und Gemeinden deutlich weniger Babys geboren, als Sterbefälle zu verzeichnen sind (2018: 67 zu 110, 2017: 66 zu 103). Positiv ist jedoch weiterhin der sogenannten Wanderungssaldo, das heißt, mehr Menschen nehmen neu ihren Wohnsitz im Amtsbereich als Wegzüge zu verzeichnen sind. Jedoch schließt sich die Schere. Waren es noch 2017 66 Zuzüge mehr als Wegzüge (452 zu 386), sank die Differenz vergangenes Jahr auf noch 26 (457 zu 431). „Aber nicht jeder ist gänzlich weg. Es kann auch sein, dass er nur innerhalb des Amtes umgezogen ist“, erläutert Schwericke die Zusammenstellung der Statistik.